Steen Houman er formand for Floorball Danmark, der skal rykke på flere fronter de kommende år. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Formand vil skaffe 10.000 nye medlemmer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand vil skaffe 10.000 nye medlemmer

Sport DAGBLADET - 09. juli 2021 kl. 21:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Til daglig er han eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune, men når Steen Houman ikke drøner rundt mellem idrætsanlæg og haller i kommunen for at spotte nye talenter elever til eliteklasserne, går noget af fritiden med en sport, der ikke er ret stor i Roskilde, men ligger hans hjerte meget nær: Floorball.

I 2002-03 spillede Steen Houman såmænd i den bedste række for Firkanten på Nørrebro i København i den sport, der engang i folkeskolen blev kaldt hockey og siden gik under unihockey.

I dag hedder den floorball, og sporten har sine steder i Danmark fået rigtig godt fat med voksende klubber med tilbud til alle aldergrupper og niveauer.

Sidste år lod Steen Houman, der bor i Haslev, sig vælge til formand for Floorball Danmark, og målet er klart og utvetydigt for manden for bordenden. Floorball´en skal have endnu mere vokseværk, og over de kommende år skal der findes 10.000 nye spillere rundt om i landet, slår Houman fast siddende i det lokale, han kalder »VIP-lokalet« på Roskilde Rådhus.

I daglig tale er det bare mødelokale 3A, som man finder efter et par trappeture og sving nede fra receptionen, og hvis man ikke er kendt i bygningen i forvejen er kort og kompas godt at have med...

Borgmestres blik

På de panelbeklædte vægge hænger malerier af tidligere borgmestre i Roskilde, og det er storheden i deres blikke over skulderen på mødedeltagerne, der får Houman til at finde »VIP«-frem.

- Der er noget over dette lokale, som han siger.

Så mens blandt andre Jette Kristensen, I.C. Sørensen, Arthur Jacobsen og Poul Lindor tavst kigger med fra væggene uddyber Steen Houman, hvad han vil som formand i Floorball Danmark.

- Vi skal vækste på antal spillere og antal klubber, der skal være styr på økonomien, og der skal være kontinuitet politisk i forbundet. Vi har haft så mange formænd på godt og ondt på grund af interne magtkampe om, hvem der vil være kalif, og det skal være slut. Nu går vi efter at vækste tre procent om året, og det er ret meget, og kan vi det, er det godt. Floorball har været 30 år om at blive 10.000 medlemmer, og nu er spørgsmålet til vores klubber: Hvor hurtigt kan vi blive 10.000 flere?

Hvad er dit eget svar?

- Det svarer jeg ikke på, griner Houman.

- Vi kommer til at lave nogle indsatser på det, og vi skal have fat i de stærke klubber. Jo stærkere klubber, desto bedre. Hvorfor er Benløse og Frederikshavn gode? Fordi de i mange år har haft et ungdomsarbejde, så de hvert år har tre til fem spillere, de kan sluse videre opad. Andre klubber spørger så sig selv, »hvor skal vi få spillerne fra?«. Jeg startede selv, da jeg var i 20erne og kunne spille i den bedste række fordi der var 2x10 hold, men teknisk var vi ikke dygtige nok i forhold til, hvad jeg ser spillerne kan i dag.

Hvad er en »stærk« klub?

- Det er en klub, der har ungdommen for både drenge og piger - en »hel klub«, som også har en motionsafdeling og gerne to elitehold. Vi har startet et U19-kvindelandshold igen, og vi skal have fat i »de mange«. De gør, at massen bliver større. Vi skal tættere på klubberne, og vi har lavet en »Club 150« for alle klubber, der har mindst 150 medlemmer. Dem samler vi en gang om året, hvor vi laver idéudvikling, og vi hører, hvad klubberne kommer med og omvendt. Hvad skal vi gøre for at vokse, og det hjælper at sætte klubberne sammen, så det ikke er os og dem, men så vi er sammen.

Mørke pletter

Skal der flere nye klubber til eller skal de eksisterende klubber vokse?

- Begge dele. Antallet af medlemmer i klubberne stiger, og vi har stadig mørke pletter, og vi vil gerne have flere end de nuværende 160 klubber.

10.000 medlemmer er mange - hvor skal de komme fra?

- Man skal komme til os fordi man synes, floorball er sjovt. Hvis bordtennis eller håndbold er sjovere, så spiller man det. Men vi har noget at tilbyde, og mange medlemmer falder fra i de store idrætsgrene fordi fokus ofte er på et 1. hold i mange klubber. Der er vi et godt alternativ, og vi skal rekruttere og have et godt tilbud og produkt. Vores bedste klubber er jo også i fare for at tabe medlemmer fordi der fokuseres på de bedste spillere, så derfor skal de store klubber i tale, så vi kan snakke om, hvordan vi fastholder spillerne.

Hvad er det vigtigste element der?

- At man skal være en del af et fællesskab, og det er det allervigtigste i klubben. Tidligere så man, at klubben var til for 1.holdet, men det skal gerne være omvendt, så alle er med og fællesskabet bakker op om Ligaholdet. Ligaholdet skal være en del af fællesskabet, og en klub er jo stolt, når der kommer spillere op fra »egen avl«. Da jeg var konsulent, skulle jeg holde et seminar for nogle skolelærere i Jylland - troede jeg. Der var gået noget galt, for det viste sig at være en pensionistforening, jeg mødte, men nu havde jeg stave og bolde med, så de fik lov til at spille. De havde det rigtig sjovt og fedt, og der opdagede jeg, at 70+ sagtens kunne spille og have det sjovt, og alle kunne være med. Vi skal have fat i de unge, men de ældre kan sagtens spille også, siger Steen Houmann fuld af en formands begejstring.

Drømme og mål er fint, men hvor finder klubberne de frivillige, der skal til for at drive det i hverdagen?

- Svaret på det findes ikke, men et godt svar kunne være, at jo bedre fællesskab, desto mere føler man sig velkommen i klubben - og så ønsker man også at bidrage og lægge nogle timer. Nogle klubber arbejder med kontrakter, hvor forældre skal lægge x antal timer som en del af et medlemskab. Det kan være én måde at løse det på - andre steder gør man noget andet. Man kan også arbejde med to typer kontingent: Hele beløbet, og så slipper man helt eller betaler mindre for så bidrage med timer i klubben. Det hele handler om, at man er en del af et fællesskab både lokalt og nationalt. Klubberne konkurrerer på banen, men udenfor skal de arbejde sammen. Ellers lykkes vi ikke med vores mål, siger floorball-formanden.

- Klubberne skal dele de gode idéer, så alle samarbejder om at løfte sporten.

Økonomi er afgørende

Hvorfor kan I bare være 10.000 medlemmer og være glade for det?

- Fordi vi også har ambitioner med vores landshold. Der er en sammenhæng mellem antallet af spillere og styrken på ens landshold. Jo flere spillere, jo større chance har du internationalt. Med tiden vil de større klubber få en bedre økonomi og blive i stand til at aflønne trænerne bedre og sørge for lidt bedre rammer for spillerne. Økonomi er bare afgørende. Der er ikke store penge i floorball nu, og meget få spillere kan leve af det. Danmark er med i 6 Nations Group, som er for landene fra fem til 10 i verden, og vi går sammen om en årlig turnering op til VM. Vi er langt efter Top-4 (Sverige, Finland, Tjekkiet, Schweiz), og skal vi matche dem, skal vi have flere spillere og bedre økonomi. Vi seks klubber skal lukke hullet til Top-4, men det er kæmpe stort, konstaterer formanden med tanke på, at Sverige blandt andet har basket Danmark 25-0...

Steen Houman har fulgt nøje med i, hvordan dansk ishockey over 15-20 har lukket hullet til de allerbedste og kan være med, uden at blive ydmyget.

- De har i princippet gjort det, vi gerne vil: Samarbejdet mellem klubberne, fastholdt talenterne, og så har de en professionel liga, hvor man kan leve af det - dog for småpenge i Danmark. Ishockey har virkelig gjort det fremragende på talentudviklingen de sidste 10 år, og meget af det arbejde vil vi gerne kopiere. Klubberne skal samarbejde og være der for hinanden, for vi har ikke råd til miste en klub.

1000 spørgsmål...

Over den kommende tid vil floorballklubberne derfor få tilsendt et hav af spørgsmål fra forbundet, så man fra centralt hold kender klubberne ned i detaljen og kan hjælpe og rådgive bedre.

- Vi vil rigtig gerne i kontakt med klubberne, så formændene derude ikke sidder og tænker, at dem på hovedkontoret i Brøndby ikke aner, hvad der foregår. I Tjekkiet stiller de 1000 spørgsmål til klubberne - jeg ved ikke, om vi rammer helt det samme antal.

Hvor mange år har du afsat til at stå i spidsen for det arbejde, der skal gøres?

Sten Houman suger en del luft ind og kigger på borgmestrene i baggrunden, der også har siddet i den varme stol.

- Jeg er ikke den, der forlader posten. Når jeg sætter mig noget for, så skal vi i mål med det. Man skal ikke bare sætte noget i gang og smutte. Om det er seks, otte eller 10 år, ved jeg ikke. Forudsætningen for det hele er jo, at klubberne synes, det er det rigtige, vi gør. Vi har styr på økonomien, men mangler et har hundrede tusinde i egenkapitalen (600.000 kr. i 2020, red.) for, at den er rigtig god. Nu bygger vi op, så der er råd til et skævert et år.

Det kunne det blive, hvis forbundet lejede Royal Arena for at lade DM-finalerne spille der. Men Steen Houman håber, at man en dag vil kunne fylde arenaen med tusindvis af tilskuere og skabe en floorballfest-dag af de helt store.

Også det er fremtid, men nu er fans af Benløse Floorball Club advaret. Deres formand har store drømme og ambitioner.