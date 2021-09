Se billedserie Der er blevet bedre mulighed for at konkurrere på nogenlunde lige vilkår - også for de lidt ældre ryttere, der er blevet inddelt ikke kun i alders- men også i A, B og C-klasser. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Formand: Det skal være nemmere at komme til at køre licensløb

Sport DAGBLADET - 22. september 2021 kl. 15:19 Af Kasper Nørgaard Hansen

Faste læsere af sn.dk vil formodentlig sagtens kunne huske al det postyr, der var omkring DCU Distrikt Sjællands bestyrelse i starten af 2021.

En sag, der endte med, at der på DCU Sjællands årsmøde i foråret blev stillet et mistillidsvotum mod den samlede daværende bestyrelse. Og som fik den konsekvens, at hele bestyrelsen gik af.

Siden er en bestyrelse blevet konstitueret, og formanden for denne er Morten Anderson - som vi også tidligere har præsenteret hér på sn.dk.

Nu har den nye bestyrelse så haft nogle måneder sammen, og der er blevet tænkt nogle tanker om, hvad man som bestyrelse gerne vil se på af tiltag for distriktet og dets medlemmer. Og blandt mange forskellige idéer og udkast er der allerede for nuværende noget, der ligner konkrete ændringer på vej.

Ja, nogle er endda allerede iværksat.

- Vi kigger rigtig meget på, hvordan vi får skabt nogle tilbud til nogle andre end bare eliten. Vi vil gerne gerne have flere licensryttere, og i den sammenhæng. Og hér har vi faktisk allerede i denne sæson haft rigtig stor succes med at ændre klasseinddelingen i de ældre årgange. Altså fra H40 og opefter.

- Tidligere har den gruppe udelukkende været aldersinddelt, men nu har vi gjort det styrkeinddelt, og det kan vi allerede nu se har trukket flere ryttere til. Det viser sig, at der er flere, der har mod på at indløse licens, når de ikke bliver savet midt- over i løbene, siger Morten Andersson.

Han uddyber om den i cykelsportskredse berømte og berygtede H40-gruppe (for ryttere mellem 40 og 49 år)

- Tidligere var det sådan, at H40-feltet var så vanvittigt stærkt, at det var lige før, at de kørte hurtigere end A-rytterne. Det er på dét niveau. Og så er det klart, at hvis du så er 49 og har fuldtidsjob og ikke kan træne fire gange om ugen, så har der i mange år bare ikke været et reelt løbstilbud på konkurrenceplan. Det er noget af dét, vi er godt i gang med at gøre op med, fortæller DCU Sjælland-formanden.

Han fortæller, at der fremover kommer til stadig at være fire seniorklasser - altså A, B, C og D. Men for ryttere over 40 er man gået i gang med i masterklasserne nu at have en inddeling i A, B og C. Og at man fremover over håber at kunne få en klasse D med også. Altså akkurat som i seniorrækken.

Er det også en erkendelse af, at der er virkelig mange motionister derude, som kører rigtig stærkt, men som i motionsløbene ikke har mulighed for at udfolde sig som i et »rigtigt« løb, fordi de skal overholde trafikregler osv?

- Ja, præcis. Der er rigtig mange, der har lyst til at komme ud og køre cykelløb på konkurrenceplan, men som simpelthen ikke kan være med på dét niveau, som klasserne hidtil har været inddelt i.

- Det er en langsigtet ændringsproces, men det er den vej, vi i bestyrelsen er enig om at gå. Vi vil gerne byde ind med at kunne skabe nogle sikre konkurrencecykelløb også for dem, der kører næsthurtigst, om man så må sige.