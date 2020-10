Martin Koch (tv.) blev som så ofte før matchvinder for HB Køge. Foto: Kim Rasmussen

Forløsende sejr til HB Køge

Det har set meget skidt ud for HB Køge i de seneste uger, som har budt på tre nederlag i træk med en målscore må 1-7. Men lørdag fik Auri Skarbalius' drenge rejst sig i form af en 1-0 sejr på udebane over Vendsyssel.

En stor forløsning HB Køge - ikke blot at hente tre point igen, men også dét at holde nullet, for defensivt har holdet set rystende ud på det seneste.