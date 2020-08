Se billedserie Til næsten-sidst kunne kun Nicolas Marfelt løbe med Oliver Sonne. Foto: Jeppe Lodberg

Første sultne dag på kontoret

Sport DAGBLADET - 11. august 2020 kl. 17:18 Af Jeppe Lodberg

Der var ingen kaniner i hatten, da HB Køges 1. divisionsmænd blev sluppet løs på kunstgræsset på Capelli Sport stadion for første gang efter en kort sommerferie.

Eneste nye ansigt var Nicholas Marfelt, som de blå/sorte har hentet i superligaklubben SønderjyskE, hvor han havde kontraktudløb - og hvorfra den 25-årige veenstre back efterhånden glædede sig til at komme væk fra.

- Altså - SønderjyskE har jeg generelt set meget at takke for, men til sidst var det ikke sjovt. Jeg kom lidt på kant med Glenn (cheftræner Riddersholm), og så har jeg rendt lidt rundt for mig selv. Det var ikke nogen dans på roser efter coronapausen, og jeg har gået og hungret efter igen at komme til at betyde noget for et hold. Det har jeg savnet de sidste to-tre måneder, og det glæder jeg mig til at komme til i HB Køge, sagde Nicholas Marfelt efter træningen.

- jeg har glædet mig til at komme i gang, og jeg synes, at det er et meget spændende projekt HB Køge har gang i. Jeg ser frem den rolle, som Per Rud (direktør) har fortalt mig, at jeg er tiltænkt, og jeg kan allerede nu se, at det ser spændende ud. Det virker som en trup i balance, jeg er kommet til, og der er lidt mere københavneri i omklædningsrummet - og dét har jeg sg'u ærlig talt også savnet og set frem til efter tre et halvt år i Sønderjylland, siger han, der oprindelig er fra Brønshøj og spillede sine første tre seniorår i Hvidovre.

- Og jeg kan jo se nu, at der er rigtigt mange dygtige unge spillere i HB Køge. Jeg skal med mine 25 år være med til at tage styringen, gå forrest, og så skal jeg være med til at få de unge op, så de kan stå imod det pres, der kommer fra blandt andet Jer medier, og sammen skal vi så skabe noget.

Lød udgangsreplikken fra Nicholas Marfelt, der blev en flot nummer to, da HB Køge lagde for med den berømte og berygtede biptest. Kun slået af den unge højre back, Oliver Sonne, der er et sandt monster i disciplinen, og foran venstre backkollega/konkurrent Mathias Høst.

Holdet fjerde back, Mark Gundelach, var ikke med, men med i flok af seks spillere, der småtrænede for sig selv og sammen, da de ikke er kommet sig over hver sin mindre skade fra før sommerferien: Marian Huja, Victor Fialla og Casper Jørgensen døjer med lårene, Gundelach og Kwabena Kyeremateng med anklerne og Magnus Wørts med højre knæ. Abdul Hamzah var slet ikke på banen, men tøffede rundt med sin Donjoy-skinne for at give den opererede ankel fred.

Her billeder fra HB Køges første træning. Foto: Jeppe Lodberg