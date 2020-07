Kevin Mendoza med dén vilde redning i kampens 97. minut, som om noget sørgede for, at HB Køge kunne rejse fra Nykøbing med alle tre point. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Flyvende Mendoza var HB Køges redningsmand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyvende Mendoza var HB Køges redningsmand

Sport DAGBLADET - 12. juli 2020 kl. 15:11 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge slog lørdag Nykøbing ude, og det var en sejr, som med stor sandsynlighed sikrer holdet overlevelse i 1. division.

Men havde det ikke været for målvogter Kevin Mendoza er det langt fra sikkert, at resultatet var endt som det gjorde, for især i 2. halvleg var HB Køge heftigt under beskydning. Men ikke mindst tre fine redninger fra Mendoza - den sidste var decideret fremragende - gjorde, at det alligevel blev til tre østsjællandske point.

Efter opgøret ville keeperen dog ikke høre tale om, at han havde været den afgørende brik i HB Køges ualmindeligt vigtige sejr. Om end han dog var ganske fint tilfreds med sin egen indsats.

Men særlig én redning var en decideret »life saver«. Da han i det 97. minut fik pareret et skud fra nært hold nede ved jorden og fik vippet bolden op på overliggeren, inden kuglen røg ned i favnen på ham igen.

- Jeg når overhovedet ikke at tænke noget. Jeg ser, at angriberen åbner op i hoften, som om han vil skyde i det lange hjørne, men han skyder så kort - men heldigvis får jeg lige labben på. Og jeg ramte den heldigvis nok til, at den ikke gik ind, siger Mendoza smilende.

Og tilføjer om det hektiske opgør.

- Det var lidt en stressende kamp at være med i som målmand. Nykøbing havde bolden rigtig meget, men jeg synes nu alligevel, at vi gjorde vores for at holde fast i bolden i perioder

- Der var dog virkelig meget pres på til tider. Var startede ellers fint ud og styrede de første 20 minutter, synes jeg - men fra og med slutningen af 1. halvleg blev det noget hektisk. Men det var stærkt, at vi holdt stand, konkluderer Mendoza.