Morten H. Jensen er topscorer i Ligaen. Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Flyvende Liga-topscorer i TMS Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flyvende Liga-topscorer i TMS

Sport DAGBLADET - 26. oktober 2020 kl. 13:49 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

TMS Ringsted ligger sidst i herrernes Håndboldliga, men ikke desto mindre råder holdet over rækkens topscorer i Morten H. Jensen, der har scoret 69 gange i sæsonen. Samme antal har GOG´s Emil Jakobsen scoret.

Senest bombede Jensen løs i Holstebro i fredags, hvor han ikke bare scorede vanvittige 14 mål, han stod også for det udlignende mål til 32-32 sikret efter slutfløjtet og med en mur af hærdebrede TTH-spillere foran sig. Ikke nok med det: Frikastet blev taget midt på TTH´s banehalvdel, og her fortæller Morten Jensen selv om det sidste minuts tid og målet.

- Det var lidt specielt. Da vi fik frikastet, troede jeg, at kampen var slut og dommerne fløjtede for en fejl på Mauer. Jeg lå på gulvet og troede faktisk, at vi havde tabt der, og jeg ærgerlig over igen at tabe efter en god kamp. Men så sagde Mauer, at der var frikast og at jeg skulle skyde, og først der tænkte jeg på det. Det var jo langt ude på banen, så jeg tænkte, jeg ville skyde efter det venstre hjørne, for det kunne jeg se. Det skød jeg efter alt hvad kunne, men at bolden så tager en parade og går ind og snyder målmanden, det var ikke meningen, men det var heldigt og lækkert, fortæller Morten Hempel Jensen om den forløsende scoring, der sikrede TMS Ringsted sæsonens første point i Ligaen.

- Hvis man havde spurgt inden kampen, om vi ville have et point deroppe, så have vi nok taget det, men vi burde have fået to. Det er en blandet følelse, for når man står med et frikast fem meter fra midten efter tid, så er man jo glad for et point.

- Vi tror på det, og det er fremragende moral, at vi kan være tæt på at vinde derovre og få et point med, og det uden vores tre første-stregspillere (Andreas Magaard, Sebastian Thor og Joachim Møller, red.). Vi klør på og kæmper i 60 minmutter - det er bare fedt. Det er dejligt, at vi viser, at der stadig er tro på det på holdet. Vi tror stadig, vi kan vinde kampe - og nu fik vi vist det.

Mandag aften gælder det så KIF Kolding, hvor der på papiret er en chance, men KIF er ikke nogen nem modstander. Langt fra.

- Vi har en chance for at være med, men vi skal gøre det samme, som Holstebro: Spille frit og disciplineret, for Kolding har altså leveret sindssygt gode resultater, og de spiller klogt syv mod seks og står godt defensivt. Det har bragt dem point - det kan man ikke tage fra dem.

- Det var godt mod Holstebro, og vi skal gøre det samme igen. Hvis vi kan ramme noget af det samme igen, så bliver det spændende hjemme mod Kolding.

Hvad tænker du om din egen rolle?

- Jeg ved godt, at jeg har et ansvar på mig, og det tager jeg, men skal jeg også spille frit. Og så kommer jeg til nogle superfine afslutninger, når vi spiller, som vi gør. Vi får mange afleveringer på, og så bliver skuddene ikke så pressede. Det skal være fornuftige afslutninger, og så scorer vi på en stor del af dem. Jeg er klar over ansvaret, men jeg kommer ikke til det alene, for holdkammeraterne er mindst lige så vigtige, som jeg er. Hvis de ikke præsterer, så klarer vi ingenting, så alle skal levere en indsats - ellers kommer vi i problemer mod alle, siger Morten Jensen.

Savner du, at højre side også leverer noget mere?

- De har gjort det fremragende dem, der har spiller der. Det er bare svært som højrehåndet at spille højre back, så derfor blive det noget andet, når Risom (Martin, red.) er i fuldt gear og har den gode venstrehånd. Det skaber et andet flow i spillet - Risom kommer stille og roligt mere og mere med, og så bliver det rigtig godt, når han er helt med, siger Morten Jensen.