Flotte tal booster talentudviklingen i TMS og Roskilde

Sport DAGBLADET - 17. april 2020 kl. 11:16 Af Kasper Nørgaard Hansen

Onsdag fremlagde DIF de nyeste medlemstal for idrætten i det hele taget - men også fordelt på de enkelte sportsgrene.

I håndboldens verden er det godt nok i disse år sådan, at Jylland absolut sidder på flæsket, når man ser på Ligaen hos begge køn. Men kigger man på de nyeste tal for håndboldklubberne, står det også klart, at Sjælland har potentialet til at kunne mindske den jyske dominans.

De fire øverste pladser målt på medlemstal i klubberne indtages nemlig nu af sjællandske klubber: Roskilde fører an foran Ajax, Virum-Sorgenfri og TMS Ringsted. Sidstnævnte er endda listens højdespringer sammenlignet med 2018-tallene, hvor TMS »kun« lå nummer 10. Roskilde er gået fra tredje- til førstepladsen på listen.

Og udviklingen bringer så absolut glæde i både Ringsted og Roskilde. Ikke mindst fordi tallene ikke »bare« er et udtryk for en masse poder i seks-års-alderen, der er begyndt til håndbold eller en stor tilgang af serie 2-spillere, der er kommet ind henover sommeren.

Det er lige så meget et udtryk for, at talentsatsningen virker, lyder det fra begge klubber. F.eks. fra TMS Ringsteds ungdomsformand, Ole Andersen. Han kan glæde sig over en medlemsfremgang på hele 23 procent på et år.

- Vi har fået en tilknyttet en konsulent, som er dedikeret til kun at tage sig af børne- og ungdomsrækkerne, og det tror jeg har givet pote. Vi vil i TMS altid gå efter at lave nogle rigtig gode ungdomshold, men vi skal også huske at sørge for vækstlaget - og derfor er det rigtig godt, når man ser at f.eks. U12-årgangen også får mange nye spillere, siger Ole Andersen.

Ligesom formand Henrik Dudek gør det, peger ungdomsformanden også på en anden omlægning i klubben som et klart plus det seneste år. Nemlig opdelingen af en A/S-del af TMS Ringsted - med herrernes 1. hold som det absolutte flagskib - og så en mere klassisk foreningsdel.

Det giver tydeligere taburetter, og især på kvindesiden er foreningsdelen så langt fra »bare« lig med breddedelen af klubben. Tværtimod er der med klubbens strukturændring lagt op til, at der kan ses en lige linje fra pigeungdomsholdene og så op til 1. divisionsholdet.

- Reelt set er 1. divisionsdamerne nu blevet foreningens flagskib, og der har vi gang i noget rigtig spændende, synes jeg. Et skarpt træner-setup og et nyt dameelite-udvalg, hvor talentarbejdet skal struktureres endnu mere - så vi i højst mulig omfang kan få spillere fra egen avl ind på 1. holdet. Det er klart en målsætning, siger Ole Andersen.

Stabile Roskilde

Hos lokalrivalerne fra Roskilde har man ikke oplevet samme eksplosive udvikling i medlemstallet som TMS - men til gengæld er Roskilde uhyre stabile i en verden, hvor mange andre klubber hamrer fremad - eller falder dybt i medlemsskaren. 795 medlemmer er »kun« 12 flere end i 2018 - men det er til gengæld flest af alle i hele landet.

Og det glæder Christian Hjortgaard, som er med i bestyrelsen og er dameansvarlig i Roskilde Håndbold.

- Vi har tidligere været på førstepladsen i listen, men var det ikke de sidste par år, så det er dejligt at se igen. Vi har nogle gigantiske ungdomsårgange, der er kommet ind - og så har vi lige nu fire damehold og tre herrehold på seniorsiden. Det er også usædvanligt set i en historisk kontekst, påpeger Hjortgaard og tilføjer.

- Vi vil rigtig gerne have endnu flere hold i den absolutte talentdel, hvilket vil sige U15, U17 og U19. Roskilde er en klub, som gennem årene har været rigtig god til at fostre talenter - og det DNA vil vi blive ved med at have.

- Og med de trænere, vi nu har tiltrukket og den strategiplanlægning, vi har i klubben - jamen så er det noget med, at vi går ind og finder talentet allerede som U15-spiller, og så prøver vi ligesom at køre dem igennem, sådan så de kan gå hele vejen derfra og op til førsteholdet. Og for at vi kan blive ved med dét, er det super vigtigt, at vi bliver ved med at holde det høje medlemstal, konkluderer en tilfreds Christian Hjortgaard.