HB Køge-spilleren Cecilie Fløe (i grøn trøje) kan juble over at være udtaget til landsholdet. Foto: Anders Kamper

Fløes fede fødselsdagsgave

Sport DAGBLADET - 08. oktober 2021 kl. 23:38 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

- Jeg vidste godt, at han holdt øje med mig. Men jeg vidste ikke, at det var så meget, han holdt øje - jeg troede, at var meget langt væk fra at blive udtaget, for der er så utroligt mange gode spillere foran mig. Så joh, jeg blev meget overrasket.

Sådan siger Cecilie Fløe fredag - hendes 20 års fødselsdag - efter, at hun torsdag aften blev ringet op af landstræner Lars Søndergaard.

Han ville fortælle den bomstærke HB Køge-angriber Cecilie Fløe, at hun er mulig debutant i rød og hvidt, når landsholdet senere i oktober fortsætter sin jagt på en VM-billet.

- Der er selvfølgelig meget langt fra at blive udtaget til at få spilletid, men jeg vil gøre mit bedste på træningsbanen for at komme til at spille. Det er en drøm, der går i opfyldelse, siger Cecilie Fløe, der kom til HB Køge fra Kolding Q før denne sæson og allerede har prøvet kræfter med Champions League og nu altså skal med nationalmandskabet.

- Kroppen har det fint, og jeg er overhovedet ikke bange for, at det bliver for mange store kampe - det er jo det, det der er målet med det hele, siger hun med overbevisning og ikke uden en vis stolthed.

Og stolt er også HB Køge-cheftræner Søren Randa-Boldt:

- Det er meget fortjent, at Cecilie bliver udtaget. Hun gjorde det også godt sidste år, men landstræneren har set, at hun er kommet til mesterholdet og har udviklet sig yderligere hos. Det er jo også et cadeau til klubben, og det er fantastisk, at hun nu er vores første landsholdsspiller. Måske det endda kan smitte af, så andre får lyst til at komme, lyder det stolt og lokkende fra Randa-Boldt.

Danmark har i Viborg besøg af Bosnien-Hercegovina 21. oktober og gæster fem dage senere Montenegro.

Begge kampe er en del af VM-kvalifikationen, hvor Danmark topper sin pulje på en bedre målscore end Rusland efter overbevisende sejre på 7-0 over Malta og 8-0 over Aserbajdsjan i september.

Landstræner Lars Søndergaard har fredag udtaget 23 spillere til de to kampe, og ud over Fløe og den mulige meddebutant Mathilde Lundorf består truppen af primært velkendte navne.

- Vi fik en rigtig god start på kvalifikationen, men vi forventer, at Bosnien-Hercegovina og Montenegro er på et højere niveau end vores modstandere i september.

- Vi glæder os til de to kampe, hvor vi igen går efter at begejstre vores fans med underholdende fodbold. Og så skal vi have seks point, siger Lars Søndergaard.

Søndergaard må se bort fra profilerne Nicoline Sørensen og Nadia Nadim, der begge er skadede.

Truppen, der tæller 23 spillere, ser i sin helhed således ud:

* Målvogtere: Lene Christensen, Kathrine Larsen og Katrine Svane.

* Markspillere: Rikke Sevecke, Stine Ballisager, Simone Boye, Katrine Veje, Mathilde Lundorf, Sara Thrige, Luna Gevitz, Sofie Svava, Janni Thomsen, Sofie Junge, Kathrine Kühl, Sanne Troelsgaard, Nanna Christiansen, Emma Snerle, Rikke Marie Madsen, Pernille Harder, Mille Gejl, Signe Bruun, Cecilie Fløe og Stine Larsen.