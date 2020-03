Flad Liga-fest i Ringsted

Et point skal der til hjemme i Ringsted mod Roskilde, men oprykningen bliver ikke fejret som håbet i hallen. Det har frygten for coronavirus sat en stopper for.

- Vi har droslet ned på forskelige ting i forbindelse med kampene, og det betyder noget for økonomien, men det kunne have været værre. Det værste er, at der ville komme op mod 1200 mennesker til et lokalopgør mod Roskilde og hvor vi kan rykke i Ligaen med et point. Det kommer ingen til at se, siger Henrik Dudek fra Fredericia siddende på et ekstraordinært bestyrelsesmøde i Divisionsforeningen.