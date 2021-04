Jubril Adedeji havde en stor chance midt i 2. halvleg, og kort efter fandt han Martin Koch midt i feltet med en skarp aflevering - men Koch fik ikke ramt bolden. Og så tabte HB Køge igen. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Fjerde nederlag i træk til HB Køge

Sport DAGBLADET - 29. april 2021 Af Kasper Nørgaard Hansen

Der var klar spillemæssig fremgang for HB Køge i forhold til de sidste par kampe i oprykningsspillet - men på trods af dét løb HB Køge torsdag ind i et nyt nederlag: 0-1 blev det ude mod Esbjerg.

1. halvleg var generelt ikke det store sus, men faktisk var HB Køge ekstremt tæt på en hurtig føring efter bare fire minutter: Efter hjørnespark i højresiden, kom Effiong Nsungusi højst til vejrs, men hans hovedstød sneg sig 10 centimeter forbi stolpen.

Et lille chok for hjemmeholdet, men det fik Esbjerg nu hurtigt viftet af sig. For i den næste lille halve time sad de på næsten alt spillet - uden at Oskar Snorre i Køge-målet blev sat på de store prøver. Esbjerg summede i flere tilfælde om HB Køges felt, men sjældent gav det sig udslag i reelt farlige chancer.

Så derfor 0-0 ved pausen, og det kunne gæsterne for så vidt være udmærket tilfredse med efter 45 minutter, hvor holdet rent offensivt hevde været meget blege.

HB Køge kom egentlig bedst ud til 2. halvleg, men ikke desto mindre var det Esbjerg, der kom foran efter 12 minutter af halvlegen: Et hjørnespark i højreside ramte bagerst i feltet lige i panden på Kevin Conboy, hvis hovedstød så ud til at sejle ud over baglinjen - men fra en position nærmest bag baglinjen fandt Kjartan Finnbogason så Pyry Soiri, som tæt under mål kunne ekspedere bolden i nettet

Minuttet efter var HB Køge til gengæld meget tæt på at udligne. Jakob Johansson fandt med en dyb stikning Mike Jensen midt i feltet, men i stedet for at afslutte - hvilket ellers syntes oplagt - spillede Jensen bolden på tværs til Mark Gundelach. Bolden lå dog til hans venstreben, og det ville han ikke afslutte med - og da han havde fået lagt kuglen over til højrefoden, var der kommet så mange esbjergensere foran målet, at "Gundes" afslutning røg lige i menneskemuren.

Og midt i halvlegen tvang Jubril Adedeji Esbjerg-keeper Mads Kikkenborg til en superredning efter en stiv tå med god præcision - men atter en misset mulighed.

10 minutter før tid var det så Esbjerg, der kunne have lukket kampen, men efter elegant forarbejde af Jakob Ankersen sparkede Yurij Yakovenko sjusket i sidenettet.

Et par yderligere chancer til Effiong Nsungusi kastede heller ikke en scoring af sig - men efter en trods alt opløftende 2. halvleg, blev det altså på ny til en pointløs HB Køge-kamp.