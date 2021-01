Fire forlængelser i FC Roskilde

Andreas Chabert til den første træning i 2021. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 14. januar 2021 kl. 09:48 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Tre spillere og en hovedsponsor til groft sagt at betale deres løn har sat signatur på kontrakter for den kommende sæson. Alle aftaleudløb med årsskiftet, men spillerne var med, da FC Roskilde mandag genoptog træningen efter en lille måneds ferie.

Og Henrik Ravensbeck, Andreas Chabert og Andreas Maarup var faktisk allerede blevet udstyret med aftaler - der var »bare« så mange andre gøremål for sportschef Anders Theil, at han forbigik det i tavshed.

Han nåede ellers ved træningen at sige om Henrik Ravensbeck, at han »måske er det største talent, vi har overhovedet«.

- Han er meget arbejdsom og kommer godt rundt på banen - og har samtidig et godt blik for spillet og et godt spark, føjer Anders Theil til på FC Roskildes hjemmeside.

Her får Andreas Maarup følgende skudsmål med på vejen:

- Maarup er kommet fra RB's Danmarksseriehold og har virkelig gjort det godt. Vi har set ham blive bedre og bedre ved at træne i et godt miljø. Han har en utrolig power, dækker flere pladser på banen og har haft mange gode kampe for os - hvem vil ikke huske hans fremragende mål mod KFUM, spørger Theil let drillende naboerne »oppe ved ringvejen«.

Og Andreas Chabert, der lige nåede at blive klar til en indhoppertjans i 2020's sidste kamp efter to måneder lang skadespause, får følgende skudsmål:

- Chabert har jo været igennem FC Nordsjællands fremragende ungdomsarbejde og det kan ses. Efter at have trappet lidt ned, er vi glade for, at han er kommet til FCR. Han startede utrolig godt og er dejlig offensiv i sin spillestil - samtidig er han utrolig stærk på bolden, siger Anders Theil, der håber på at have helt nye folk klar til dagens træning, ligesom han ikke har opgivet en forlængelse med Mileta Rajovic.

Han prøvetræner pt i 1. divisionsklubben FC Helsingør, hvor den tidligere FCR-yndling Jeppe Kjær er skadet for forårssæsonen. Helsingoranerne nappede før efterårssæsonen Sebastian Czajkovski og Philip Rejnhold i Rådmandshaven, hvor der ikke ændres på, at firmaet CP i Viby for niende år i træk er holdets hovedsponsor.

- For klubben betyder det alt, at erhvervslivet støtter os. At vi lander en ny aftale med CP, som har været hovedsponsor i otte år, er yderst positivt. Her tænker jeg både rent økonomisk, men også signalværdien i, at CP stadig er med os, siger FCR-direktør Claus Grønborg.