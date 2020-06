Martin Koch (tv.) udlignede til 1-1 med sit 15. mål i sæsonen, men det var ikke nok til point i den uskønne kamp. Foto: Kim Rasmussen

Fejl på fejl i bizart HB Køge-nederlag

Sport DAGBLADET - 27. juni 2020 kl. 16:00 Af Kasper Nørgaard Hansen

HB Køge spillede sæsonens værste kamp rent defensivt, da det lørdag blev til et nederlag på 2-4 ude mod Viborg. I en kamp, som ellers var helt jævnbyrdig. Men med så mange personlige fejl, er det svært at vinde en fodboldkamp.

Det var ellers så klart HB Køge, der havde bolden mest i det første kvarter - uden dog at skabe noget farligt, for bolden befandt sig oftest midt på banen. Det hele var faktisk ved at være ganske søvndyssende - en udvikling, som HB Køge havde det glimrende med. Men så kom Viborg i front efter 23 minutter på noget, der aldrig skulle have været en chance:

Et indlæg fra Mads Aaquist til bagerste stolpe blev headet ind midt i feltet. Her røg bolden ned for fødderne af Mathias Høst, som bare skulle sparke bolden væk - men i stedet lossede han kuglen lige ind på foden af Mikkel Agger, og så strøg bolden i nettet. En mega-fejl af Høst.

Men lige så vel som værterne var kommet foran ganske ud af det blå - ligeledes fik HB Køge fem minutter før pausen udlignet på den facon.

Et langt indlæg fra egen banehalvdel havde retning af Stephan Petersen, men bagerst i feltet blev denne nedlagt an en Viborg-forsvarer - og efter lidt tøven pegede dommeren på straffepletten. Martin Koch blev som vanligt sat til at sparke, og selv om Viborg-keeper Brandon Austin havde fingerspidserne på, strøg bolden alligevel alligevel i nettet til 1-1.

Dårligt var udeholdet dog kommet tilbage i opgøret, før de igen kom bagud. En helt upresset Christian Sørensen huserede på venstrekanten, inden han med en flad aflevering fandt en lige så fri Mikkel Agger midt i feltet. Og med et fladt spark, der fangede keeper Kevin Mendoza på det forkerte ben, fordoblede han både sit og Viborgs antal scoringer.

HB Køge kom dog fornuftigt ud til 2. halvleg, og efter 10 minutter fik holdet udlignet. Og symptomatisk for kampen skulle der lidt et tilfælde til. En fæl Viborg-fejlaflevering landede i fødderne på Magnus Haüser midt på hjememholdets bane. Häuser spillede herpå Liam Jordan fri i feltet, men dennes skud blev blokeret. Men bolden sprang nu til gengæld lige hen til Jubril Adedeji, som fem meter fra kassen kunne score et meget nemt mål.

På et meget tvivlsomt straffespark fik Viborg imidlertid atter bragt sig foran midt i 2. halvleg i den mærkværdige kamp, hvor personlige fejl og halvspøjse kendelser var dominerende. Jakob Bonde eksekverede sikkert fra 11-meter-pletten.

Og sørme om ikke at endnu, endnu et boldtab hos HB Køge - bare to minutter efter - førte til slutresultatet 4-2 på tavlen. Denne gang signeret Shelove Achelus.

En vanvittig kamp - og det ikke forstået på nogen positiv måde - for det lignede nærmere en DS-kamp end noget i 1. division.