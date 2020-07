Farvel til Bozga

- Bozga har været en profil og vigtig spiller i bagkæden siden han kom til klubben for tre år siden. Vi havde egentlig sagt farvel til Bozga for et halvt år siden, men med vores placering in mente valgte vi at beholde ham med den vindermentalitet og erfaring, han besidder. Vi har nu i fælleskab besluttet, at tiden er moden til at Bozga stopper i HB Køge efter en vellykket overlevelsesmission. Bozga selv vil meget gerne fortsætte med fodbold på højt niveau, og vi ønsker ham alt godt efter store præstationer her i klubben, udtaler Per Rud til klubbens hjemmeside, hvor HB Køge-direktør også konkluderer: