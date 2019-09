Morten Fager er blevet aktiv målmand igen. Foto: Anders Kamper

Fager kunne være far til hele holdet

Sport DAGBLADET - 03. september 2019 kl. 11:06 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere års fravær fra banen som aktiv målmand gjorde 43-årige Morten Sølling Fager søndag eftermiddag comeback på højt niveau, da spillede for Roskilde Håndbolds mænd i 1. division hjemme mod FIF.

Fager stod bag et hold, hvor han på en god dag kunne være far til hele banden, og han slap fint fra det. Har har ikke glemt at tage med hænder eller at bruge benene, og ganske ofte stod Fager i vejen for FIFs skytter.

Det til trods endte det med en 26-24 sejr til FIF og et åbningsnederlag i rækken til Roskilde.

- Det var superfedt med god stemning og nogle gode gutter på holdet, der kæmper det bedste, de kan. Det er små ting, der gør, at vi ikke vinder den kamp: Skarphed og mangel på rutine, og der havde FIF et par spillere mere, der gjorde forskellen. Ellers stod vores forsvar rigtig fint, siger Morten Fager.

- Vi må arbejde videre, og det bliver en af de lange sæsoner. Vi skal nok få hevet nogle point til os, og så må vi se, om det er nok i sidste ende. Men det gælder om at holde skruen i vandet og ikke lade sig gå på, når vi er blevet kørt over. De kampe vil komme, siger målmanden, der startede i Hedehusene og siden har været rundt om det tidligere Roar Roskilde, Team Midtsjælland, der blev til TMS, Team Sydhavsøerne og nu er i Roskilde Håndbold.

Fager havde ellers kastet sig over målmandstrænergerningen i TMS på kvindelige ungdomslandshold, men kunne ikke sige nej, da muligheden for et aktivt comeback var der i Roskilde under vennen Rasmus Svane.

- Jeg har det fint og er på ingen måde bange, selv om det er nogle år siden sidst, jeg stod i målet. Jeg er i rigtig fin form, og selvfølgelig skal timingen blive bedre, og det bliver den hele tiden. I takt med, at jeg lærer holdet at kende, så kommer redningerne også. Det er fint.

- Jeg tager sæson ad gangen så rent Wozniacki-agtigt, men jeg er i en alder, hvor jeg ikke skal stå i vejen for de unge. Jeg skal hjælpe Sebastian og Christoffer, men jeg er kommet for at spille, og alder er ingen hindring. Jeg kan godt være med og viste det også her.

Og du frygter ikke at blive skudt i sænk?

- Nej! Jeg har prøvet så tilpas meget, at jeg ikke frygter det. Det kommer jeg ikke til at ligge søvnløs over. Jeg vil være irriteret over det, og det vil ske, men det har vi talt om i målmandsteamet, og så må vi tage den derfra. Hele Danmark har tippet os ude, så vi har intet at tabe.

Er det irriterende, at hele Danmark har det?

- Nej, det er fair nok, Se på trupperne, og så er det fair nok. Det er en anden verden end i Ringsted, men det er fedt, og de unge gutter går til den. Det er spillere herfra, der kender hinanden, og det kan man godt mærke. Det har ikke været svært at komme ind i truppen, selv om jeg kunne være far til dem alle!

- Vi går ind til alle kampe som underdog, og der vil kommer masser af kampe, hvor vi har en god chance, siger Fager og ser frem til søndagens udekamp mod HØJ.