Færdig i FC Roskilde - prøver sig af i HB Køge

Sport DAGBLADET - 05. marts 2020

Lucas Rejnhold Steen har sagt FC Roskilde farvel og prøver sig af i HB Køge hos Auri Skarbalius, som han var under i Brøndbys Masterclass.

Han står stadig på spillerlisten på FC Roskildes hjemmeside, men der var en god grund til, at Lucas Rejnhold Steen ikke figurerede i hverken startopstilling eller på bænken, da 1. divisions bundprop indledte forårssæsonen med et 0-2 nederlag hos Vendsyssel i søndags:

Den 19-årige venstre back er stoppet i Rådmandshaven, som han kom til for godt et år siden fra Brøndbys U19-hold for så i sommers at blive rykket på Christian Iversens førstehold, hvor han var fast mand til og med pokalsejren over Tarup-Paarup.

Men så kom to mand så at sige ind af døren - Nicklas Mouritsen med noget mere rutine på pladsen, og den nye cheftræner Martin Jungsgaard, som straks skrev »Mou« på taktiktavlen med uafvaskelig sprittusch.

Siden blev det kun til de sidste 20 minutters spilletid for Lucas Rejnhold Steen i slut-oktobers 4-0 hjemmesejr over Næstved, og det bliver ikke til mere.

- Jeg var med i opstarten, men jeg fandt ud af, at jeg ikke fik mere spilletid, da Mou forlængede, så jeg vidste, at jeg skulle finde noget nyt.

- Jeg havde så en skade i forlåret, der holdt mig ude i tre uger, så det er først for en uge siden, at jeg begyndte at prøve at finde et andet sted. Nu er jeg så her - det er første dag, og det er lækre forhold, siger Lucas Rejnhold Steen efter onsdagens træning i HB Køge.

Her er aftalen, at han også træner med torsdag, kigger med, når der fredag aften er 1. divisionsopgør mod Vendsyssel og deltager, når fredagens bænkevarmere og reserver spiller træningskamp mod Roskilde KFUM.

Kampen spilles lørdag klokken 12 i Køge Idrætspark, og mens det for HB Køge er en ekstra træningskamp, der er puttet ind, så er det for Roskilde KFUM en ny modstander i forhold til den oprindelige plan, som bød på en tur til Malmø for at møde Olympic fra den svenske 2. division.

Kampen er kommet i stand ved DBU og Divisionsforeningens mellemkomst, da superligadommerne skal have øvet sig mest muligt på VAR, inden videodommerne indføres fra næste sæson - og lige efter HB Køge-KFUM tester Greve og Ringsted hinandens form samt VAR sammesteds.

- Jeg trænede Lucas i Masterclass i Brøndby (2016-17, red.), så jeg kender ham. Han er her indtil lørdag og spiller med i træningskampen. Om det så bliver til mere, er ikke mit bord, siger Auri Skarbalius, der på venstre backpladsen mestendels har brugt Mathias Høst og har Christian Overby dels ankelskadet, dels på den sidste halvsæson af sin kontrakt, der ikke forlænges.

I FC Roskilde havde cheftræner Martin Jungsgaard gerne beholdt Lucas Rejnhold Steen, men han er samtidig også enig i dennes analyse.

- Lucas er en fin lille spiller, men Nicklas Mouritsen er bare nogle skridt foran og i mine øjne en af de allerbedste på pladsen i 1. division. Jeg havde bestemt gerne beholdt Lucas som gardering, men »Mou« er stort set aldrig skadet, så han havde kun udsigt til spilletid ved karantæne. Jeg har snakket nogle gange med Lucas om at bruge ham på positionen længere fremme, fordi hans offensive kvaliteter er en større styrke end de defensive, men han følte sig mest tryg ved backpladsen og fair nok, siger Martin Jungsgaard.