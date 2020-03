Dan Hansen (tv.) sammen med Ken Berkowitz i Køge. Nu stopper duoen som trænere i klubben og afløses af Lars Nedergaard og Nikolaj Egon Hansen. Foto: Jeppe Lodberg Foto: Kenn Thomsen

Færdig arbejde for Dan H. i Køge

Sport DAGBLADET - 13. marts 2020 kl. 10:36 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Det er også et faktum, at turneringen fra 2. division og nedefter sluttede onsdag den 11. marts 2020, kl. 23.59. Der bliver ikke spillet flere puljekampe.«

Så klar er meldingen fra Håndbold Region Øst´ administrationschef, Per Jensen, til klubberne, og dermed er turneringen altså slut, hvorefter det skal afklares, hvordan op- og nedrykning skal falde på plads.

I netop 2. division betyder det, at tabellen ligger fast og at SUS Nyborg vinder rækken og vender tilbage til 1. division, mens Dalby og Team Sydhavsøerne 2 rykker ned. Hvad Korsør på kval-pladsen skal, vides endnu ikke.

Køge slutter som nummer ni med seks point ned til Korsør, og det er træner Dan Hansen godt tilfreds med. Han kom til for at sikre Køge en sæson mere i rækken, og det lykkedes. At han så sluttede med netop et nederlag til Korsør i tirsdags på 27-23, er noget af et ar. Det lever Hans en med.

Han forlader klubben med god samvittighed.

- Det er en mærkelig fornemmelse, at det hele slutter på denne måde, men det er sådan det er, når situationen er så alvorlig. Men det er lidt fladt, og det kunne have været rart at have sluttet ordentligt af. Vi kan bare ikke gøre noget ved det, konstaterer Dan Hansen.

- Nu er det slut, og det er fint. Jeg startede helt fra bunden i Køge med mange unge spillere, men vi klarede den. Vi løste opgaven og undgik nedrykning igen, så det er jeg godt tilfreds med. Målet var at blive, så nu må Lars Nedergaard føre det videre, siger Dan Hansen og rækker depechen videre til den ny-gamle træner, der tager over, når det er muligt midt i denne corona-tid.

Dan Hansen skifter nu til Ajax for at bliver sportschef for kvinderne og assistent på U17 - noget han ser frem til, så hverdagen hænger bedre sammen.

Slutstillingen i 2. division:

Kampe - mål - point

SUS Nyborg 19 558-437 35

IF Stadion19 586-467 33

TIK Taastrup 18 502-426 25

Furesø 19 487-449 25

Næstved/H. 19 495-455 20

Rødovre 19 522-515 20

Ajax 19 482-475 18

TMS 19 464-506 16

Køge 19 430-454 16

Korsør/Slagelse 19 467-527 10

Sydhavsøerne 18 431-504 8

Dalby 19 404-613 0