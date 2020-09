Faber er bekymret for sit hold

- Når vi mangler de spillere, vi gør, så bliver det sådan her. Derfor var der nye med, der ikke har spillet sammen med de andre. Vores bredde er ikke ret stor, og jeg synes, at viljen (mod Ringsted., red.) manglede til at slås, og det er jeg ikke tilfreds med, siger Jan Faber.

- Ikke for at tage noget fra Ringsted - de vandt fortjent - men det er et middelmådigt hold i forhold til os, hvis vi har alle med. Mange af mine spillede på nye positioner, og når vi ikke har mandskabet til det, så vælger vi at nedprioritere pokalturneringen. Jeg er ikke superked af, at vi er ude, men det er måden, den er gal med. Jeg savner noget mere vilje og at man vil slås for alle bolde. Vi ramte jo slet ikke hinanden. Det er fair nok at spille ad h... til, men viljen til at vinde 2. bold og kæmpe, den skal være der. Det ville Ringsted meget mere. Der var ikke meget opspil, men lange bolde begge veje. Det var en lortekamp i bund og grund, og den mindede om den mod Roskilde. Vi er heller ikke skarpe nok, når vi når til feltet, siger Jan Faber.