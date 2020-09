FIF-træner Morten Mogensen. Foto: Anders Kamper

FIF-træner har Roskilde som favorit

Sport - 29. september 2020 kl. 11:56 Af Anders Kamper

Morten Mogensen kan godt se og høre, og han er så udmærket klar over, at mange har hans 2. divisionshold i FIF som den største favorit til at rykke op i 1. division til foråret.

Træneren er bare ikke enig i den betragtning. Det siger han efter kampen lørdag mod Køge Håndbold, hvor FIF førte 22-19, men kun fik 22-22 i premieren efter en hæsblæsende afslutning.

- Det er super frustrerende, og vi haft vores udfordringer med corona og hvem der kan spille og ikke kan. Nogle var også skadet, og så er vi en masse nye spillere. 13 er stoppet, og der er kommet 10 nye, fortæller Morten Mogensen.

- Vi kan blive rigtig, rigtig gode, men vi er i en proces, hvor det tager tid. Topniveauet er godt, men på bundniveauet er der plads til forbedring.

Et par af de nye er kommet fra TMS Ringsted i form af profilerne Morten Nyberg (højre back og spillende assistenttræner) og Michael Riis (venstre back). Nyberg var med mod Køge og huggede løs i starten, og Riis var ikke med grundet arbejde i Jylland.

- De sidste par gange, vi har været i 2. division, har vi været totalt dominerende, men folk, der ved lidt om håndbold kan jo godt se, at det tager tid at spille mange nye sammen. Det er et helt nyt hold, og det er ungt, siger Morten Mogensen.

- Vi har en ambition om, at vi skal ligge i den sjove ende, og så må vi se. Vi har en masse U19-drenge og et godt 3. divisionshold, så det hele skal med.

Så I skal ikke nødvendigvis tilbage til 1. division med det samme?

- Vi håber det da, og vi går ikke på banen for at tabe. Roskilde har været gode til at holde på deres spillere og har kun mistet en (Nichlas Christiansen til Tønder, red.), og der har vi mistet mange flere. I træningskampene spillede vi uafgjort og tabte til andre 2. divisionshold, så vi skal spilles sammen.

Så du har Roskilde som større oprykningsfavorit end Jer?

- Ja, selvfølgelig. Hvis vi havde fastholdt alle de gamle spillere, så var det noget andet, men igen: Nu er vi et nyt hold, og der er mange gode hold i rækken. Vi håber, vi kan gøre os gældende, siger træneren, der selvsagt ærgrer sig over det tabte point til Køge.

- Det er ikke godt nok, og der er ingen undskyldninger, og vi skulle jo bare have puttet bolden op under trøjen til sidst og kørt den hjem i stedet for at forære dem en mulighed.

Tirsdag aften spiller Roskilde ude mod Furesø i Farum Arena, onsdag spiller TIK Taastrup ude mod HØJ2, og FIF? De skal til Herlufsholm og møde Næstved/Herlufsholm på lørdag.

FIF og Roskilde mødes lørdag den 29. november på Frederiksberg med returkamp i Roskilde d. 14 marts næste år.