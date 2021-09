Morten Mogensen i en timeout i kampen mod HØJ. Foto: Anders Kamper

FIF-træner håber det bedste for HØJ

Sport DAGBLADET - 12. september 2021 kl. 07:20 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen

Den tidligere HØJ-spiller og nuværende FIF-træner, Morten Mogensen, så sit hold komme stærkt igen fra nede 2-7 til 13-15 ved pausen mod HØJ i 1. divisionsopgøret lørdag eftermiddag.

Det indikerede en spændende 2. halvleg, men nej.

HØJ slog til fra start og kørte nærmest FIF over de sidste 30 minutter, hvor hjemmeholdet blot fik passeret Frank Mikkelsen seks gange. HØJ vandt 28-19.

- Jeg har lidt den samme følelse som mod Ajax. 1. halvleg var rigtig god, hvor vi fik vist, at vi godt kan være med, selv om vi får en hård start på kampen. Vi fik omstillet os og kom tilbage, siger Morten Mogensen.

Hvad der skete efter pausen, er han ikke helt tilfreds med.

- Vi fik spillet os til et straffekast og en 100 procentschance, som vi brændte, og så scorer de to hurtige mål. I stedet for, at vi så kom op, så kom HØJ foran med fire-fem. Det ærgrer mig, at vi er med, men ikke helt kommer op. Vi brændte for mange chancer, og Frank gør det jo godt i målet. Vi skal selv være skarpere, og vi har en tendens til at slå op i banen, og så stresser vi lidt for meget, siger Morten Mogensen, hvis hold kom i 1. division fra den såkaldte »reserveliste« og på den plads, som TMS Ringsted efterlod, da de vandt deres appelsag i DHF-systemet.

FIF starter med Ajax, HØJ og Tønder.

- I de kampe får vi en masse brugbar data på spillerne, der får en del erfaring og mærker niveauet. Jeg har nogle knægte på 19-20 år, og de skal lære.

- Vi har vist i træningskampene, at vi godt kan være med mod mange af holdene i rækken. Nu har vi mødt to top-4 hold, som vi ikke er i nærheden af, og næste gang er det Tønder, og der skal vi helst ikke tabe med ni mål. Efter den kamp er vi meget klogere, og så stiler vi efter Otterup-kampen om 14 dage. Der får vi et billede af, om vi kan være med eller ikke, siger Mogensen.

Målet i FIF er at blive i rækken.

- Vi kæmper med næb og klør - og det er all in med vores unge spillere. Derfor kan det blive grimt nogle gange, men de udvikler sig, og det er det, de skal her.

Hvad tænker om, at din gamle klub har Liga-ambitioner?

- Den klub jeg forlod for mange år siden (2015, red.), var mere en arbejderklub. Der er sket meget siden da, men det er sjovt at være en del af historien der. Men man kan se på deres økonomi og spillere, at de er på et helt, helt andet niveau nu end de andre hold i rækken. Jeg håber, at vi og Roskilde kan blive oppe i 1. division, og så kunne da det være sjovt med TMS, Nordsjælland og HØJ i Ligaen - så det ikke er jyske hold, det hele. Vi har fået lidt spillere fra HØJ, og »Fred« (HØJ-træner Jesper Fredin, red.) er jo hele tiden på rov herinde, og det er helt naturligt, når vi har en god talentudvikling her. Jeg håber det bedste for dem, siger Morten Mogensen.