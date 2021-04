FCR-træner fyldt med selvtillid

- Vi er kommet et stykke vej, men det er netop, når det går allerbedst, at man skal passe på, at hatten ikke bliver for høj. De skal ville gøre en forskel alle drengene, når de går på banen, og jeg kender ikke dem alle sammen godt nok til at sige, at det gør de. Måske er der en, der ikke helt er der og regner med, at naboen så hjælper, men han regner måske med, at hans nabo hjælper og pludselig står der måske fem-seks stykker og ikke er der.