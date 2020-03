FCR rykker hjemmebanen til Amager

Helt som ventet kommer FC Roskilde ikke til at spille forårets første hjemmekamp i Roskilde Idrætspark. Banen er endnu ikke klar til fodbold, og derfor har klubben ledt efter en mulig ny bane til fredagens kamp mod Kolding IF, og her der fire steder i spil: Sundby Idrætspark, Gentofte Stadion, Capelli Sport Stadion/Køge Idrætspark og Farum Park.