Både HB Køge og FC Roskilde må ses deres kampe fredag spillet for helt tomme tribuner. Foto Thomas Olsen

FCR- og HB Køge-kampe spilles uden tilskuere

Fredagen har budt på en masse uvished omkring arrangementer i sportens verden. For med myndighedernes opfordring til, at alle arrangementer med mere end 1000 tilskuere bliver udskudt eller aflyses - grundet risikoen for coronaspredning - har der været mange scenarier i spil i de forskellige klubber rundt om i landet.