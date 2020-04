Se billedserie FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson. Foto: Anders Kamper

FCR og HB Køge: Hjælpepakker har reddet os

Sport DAGBLADET - 20. april 2020 kl. 16:18 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da sportsdanmark lukkede ned for seks uger siden, betød det også samtidig et farvel mere eller mindre alle indtægter hos klubberne - ikke mindst i fodboldverdenen.

Først røg tilskuerne, så røg kampene i det hele taget, og så blev alle medarbejderne hjemsendt. Ekstremt dystre tider, havde det ikke været for regeringens og folketingets to meget essentielle hjælpepakker for virksomheder og foreninger: Lønkompensationsordningen og kompensationsordningen for arrangementer.

Den første dækker over, at der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder for det antal medarbejdere, som virksomheden forventer at skulle hjemsende i stedet for at afskedige.

Og den anden hjælpepakke, som er relevant for ikke mindst sportsklubber - kompensationsordningen for arrangementer - har denne definition på DIF's hjemmeside:

»Der kan ansøges om kompensation, hvis arrangementer er blevet aflyst som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udskyde arrangementer med mere end 350 deltagere på grund af coronavirus.«

Og netop det sidste er i den grad af væsentlighed for en række klubber. For indtil i weekenden var reglen - for at klubberne kunne få økonomisk kompensation for manglende entréindtægter - at der skulle være en begrundet formodning om mindst 1000 deltagere (herunder tilskuere) til et aflyst arrangement.

FCR vinder på lempelse I tilfældet fodboldkampe er det hér tilskuergennemsnittet til hjemmekampe, som ligger til grund for denne vurdering - og hér ville FC Roskilde med et snit på kun 722 hjemmetilskuere i denne sæson ikke kunne have klaret skærene i forhold til deltagergrænsen. Det kan FCR nu med den nye grænse.

- Jeg noterede mig med glæde i weekenden, at arrangementskompensationen er blevet lempet, for med tallet 350 er vi jo så rigeligt dækket ind. Så det er en rigtig god nyhed, og bestemt en pulje, vi har tænkt os at søge, siger FC Roskildes ejer, Carsten Salomonsson.

Til gengæld kunne han godt tænke sig snart at se nogle penge fra den anden hjælpepakke - lønkompensationen.

- Vi mangler stadig at modtage penge fra den del af hjælpepakken, selv om vi søgte allerede tilbage i marts. Men den del falder forhåbentlig snart på plads. Vi er i hvert fald ligesom så mange andre klubber direkte afhængige af lønkompensationspengene for at kunne overleve som klub. Sådan er det naturligvis i en periode, hvor vi ikke har nogen indtægter, og hvor alle mand er sendt hjem.

Rud roser dansk model Og netop det med selve overlevelsen som klub slår også HB Køges administrerende direktør, Per Rud, stærkt på i forbindelse med hjælpepakkerne.

- Vi har i den grad benyttet os af kompensationsordningerne. I første omgang har vi draget stor nytte af lønkompensationen. Den har uden tvivl gjort, at vi kan overleve som klub. Det kan godt være, at mange brokker sig over mange ting hér i Danmark, men på det hér område bor vi altså i et unikt land, siger han og eksemplificerer:

- For eksempel har jeg talt med flere af de øvrige klubber i Capelli-netværket, og jeg kan godt sige, at I de fleste andre lande er der bare ingen kære mor. Der bliver folk fyret efter 14 dage, og så er det bare ærgerligt.

Hos HB Køge ligger man på omkring de 1000 tilskuere i snit i forvejen, så hér mener Per Rud ikke, at den nye lempelse til en grænse på 350 deltagere til et arrangement er SÅ afgørende - trods alt.

- Men vi skal i den kommende uge have sat os ned og kigget på arrangementsdelen - for der er ingen tvivl om, at vi også berettiget til de penge, siger Per Rud. Og sammenfatter mere overordnet efter en tænkepause.

- Vi har ikke kunne spille hjemmekampe siden starten af marts - og havde endda også en enkelt kamp uden tilskuere. Desuden ser det jo ud til, at hvis sæsonen bliver genoptaget hér i foråret, bliver det også uden tilskuere - så der er klart en masse at komme efter rent økonomisk dér også, siger Rud, der også nævner HB Køges årlige auktion, som et (nu aflyst) event, der også plejer at generere en pæn portion penge til klubkassen.