FCR nedlagt af HIK

HIK forsøgte sig bedst et par gange, men FCR fik bidt igen med fine opspil, og Philip Rasmussen forsøgte sig efter 25 minutter, og et par minutter efter lavede HIK en fejl i opspillet, som FCR var tæt på at straffe, men mislykkedes med de sidste afleveringer.

Monday Etim var tæt på i feltet, og syv minutter før pausen trykkede Sebastian Elvang af i højre side fra spids vinkel, og bolden suste over mål via overliggeren.

At være bagud generer ikke nødvendigvis FCR, for det har de været de tre gange, de har vundet på det seneste, men i aftes kneb det med at skabe farlige chancer mod et solidt HIK-hold med høje spillere. Efter 85 minutter fik FCR da sendt bolden på overliggeren ved Monday Etim i den tjubang-stemning, der prægede spillet i iveren for at komme fremad.