Younes Bakiz scorede kampens enlige mål. Foto: Jeppe Lodberg

FCR med anden sejr i træk

Sport DAGBLADET - 19. juli 2020 kl. 15:00 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde vandt søndag for anden gang i træk helt fortjent, da det hjemmeblev til en 1-0-sejr over 1. divisions nummer tre, Fredericia. Og dermed er FCR sikre på ikke at slutte sidst i rækken - et plaster på såret trods nedrykningen.

FCR lagde vanen tro optimistisk fra land, og efter et par chancer i den mindre kategori, var der pote efter fem minutter.

Souheib Dhaflaoui pillede bolden fra Fredericias Nicolaj Ritter midt på gæsternes bane. Herfra en kort bold til Philip Rasmussen, som med en fin stikning fandt Younes Bakiz omkring højre hjørne af strafefsparksfeltet. Bakiz tog så et par træk og fra en ellers noget spids vinkel fik han sendt bolden fladt i nettet via stolpen.

Efter de første 10-12 minutter begyndte de boldsikre gæster dog at tilspille sig flere og flere små og halvstore chancer, og med tanker på FCR's problemer gennem sæsonen med at holde buret rent, kunne man med Roskilde-briller så småt godt have sine bange anelser hér.

Faktisk fik Fredericias Steven Enna også sparket bolden i nettet efter 25 minutter - men dommeren fløjtede for offside, og i og med at ikke engang Fredericia-spillerne brokkede sig i situationen, var der vist ikke meget at sige til dén dom.

I stedet var det tre minutter senere værternes Monday Etim, som var enormt tæt på at gøre det til 2-0. Men hans hovedstød efter indlæg fra Nicklas Mouritsen sneg sig akkurat forbi mål.

Efter en lidt døsig periode, livede kampen igen op mod slutningen af halvlegen, og to minutter før denne, fyrede Fredericias Kristian Kirkegaard et drøn af et langskud af sted, men Frederik Vang i målet parerede glimrende.

2. halvleg fortsatte i samme spor, som den første var sluttet - nemlig med pæne chancer i begge ender - men dog uden at der var tale om 100-procent-chancer. Om end det nærmede dig efter 69 minutter, ad en lidt tilfældig bold dumpede ned for fødderne af Monday Etim helt inde i det lille felt. Men Etim havde ikke helt styr på den hoppende bold og fik sparket langt over mål.

I kampens sidste 10 minutter pressede gæsterne forholdsvis massivt på, men FCR fik dog reddet stormen fint af.