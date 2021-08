Monday Etim - hér mod Brønshøj forleden - bragte FCR foran på straffe i 2-0-sejren. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

FCR manglede skarphed - men gik alligevel videre

Sport DAGBLADET - 03. august 2021 kl. 22:41 Af Kasper Nørgaard Hansen

- Du så sikkert Axelsens kamp i semifinalen mod ham overraskelsen fra Guatemala? (Kevin Cordon, red.) Der havde Axelsen jo virkelig alt at tabe, og det var også i den kamp, at han vel spillede mest forkrampet - i hvert fald i det ene sæt. Og det var lidt det samme med os i dag. Vi er et klart bedre hold end BSF, men vi manglede noget mental styrke, og så blev det unødvendigt svært.

Sådan lød det tirsdag aften fra FC Roskilde-træner Michael Jørgensen, der som bekendt aldrig er bleg for indirekte at sammenligne sit hold med alskens klubber og udøvere fra allerøverste hylde. Nå ja, det giver vel også genkendelighed i fortællingerne..

Hvorom alting er, måtte de lyseblå slide lidt mere end ønsket for 2-0-sejren i 1. runde af Sydbank Pokalen mod Ballerup-drengene fra BSF. Et hold, der før denne sæson rykkede ned i Sjællandsserien.

- Vi har vel en seks-syv chancer i første halvleg - uden at være i stand til at udnytte dem. Det var ikke godt nok. Vi var der ikke ordentligt, og det fik jeg sagt til spillerne i pausen. Og derfra skete der så også nogle ting rent mentalt, siger Jørgensen.

I 2. halvleg blev der så lukket lidt op for godteposen, efter at BSF så småt var blevet kørt møre. Og hér var nyilkomne Mads Julø ganske essentiel. Først fremtvang han dét straffespark, som Monday Etim omsatte sikkert til 1-0 - og siden stod Julø selv for kampens afgørelse godt syv minutter senere.

- Det var sådan en kamp, vi skulle vinde med 21-8 i stedet for at det blev tæt, konkluderer Michael Jørgensen, og tilføjer - efter at have hørt undertegnedes grin over tanken om en kamp med dét resultat - at han altså var tilbage i badminton-metaforen igen..

Nuvel ja.

Sydbank Pokalen, 1. runde

BSF-FC Roskilde 0-2 (0-0)

0-1: Monday Etim (str./60.) 0-2: Mads Julø (67.)