FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson på en tom tribune. Arkivfoto

FCR kan blive truet

Sport DAGBLADET - 03. april 2020 kl. 23:56 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde nåede lige at vinde over Kolding IF i Sundby Idrætspark og skulle søndag den 15. marts have mødt Nykøbing FC ude.

Det nåede de ikke, og i over tre uger har holdet nu ikke trænet sammen, og ingen ved, hvornår de kommer til det igen.

Klubejer Carsten Salomonsson er som mange andre kastet ud på uvishedens dybe vand.

- Det kan få kæmpe konsekvenser for os som klub fordi det kan ramme vores sponsorer. Ingen aner jo, hvordan det ser ud på den anden side. Det er bekymrende. Vi er en af de klubber, der ikke har de højeste udgifter, men heller ikke har de største indtægter. Det her kan blive en katastrofe for fodbolden, og lang tid fremover vil fodbolden være anderledes i divisionerne, siger Carsten Salomonsson.

- På alle fronter vil det her få økonomiske konsekvenser med lønninger og alt, og det bliver spændende at følge, hvor det ender, siger FCR-ejeren, der selv købte en pub på Amager for nogle måneder siden. Den skulle være åbnet i onsdags, men også det er udsat.

Kan FC Roskilde blive truet på driften af denne pause?

- Det kan vi hurtigt blive, det er klart, og der er da mange klubber, der netop nu går og tænker, hvad det skal ende med, hvis det fortsætter meget længere. Vi har ikke den stærkeste økonomi, så selvfølgelig vil vi være truet, siger »Salle«.

Han fornemmer på spillerne, at de går og tripper for at komme i gang.

- Det er en meget speciel situation for dem. De har trænet, siden de var børn, og det kan de ikke nu. Jeg håber og tror, at de selvtræner, som de skal, og det kan jeg følge med i på Instagram. Det er bare noget andet, og det er lang at holde motivationen oppe, når man bare er alene hele tiden.

- De må holde humøret oppe og håbe, at der snart sker et eller andet. Hvis vi starter omkring 1. maj, så kan spille færdig inden juni, men vi skal ikke meget ind i maj, før der skal mere tid til. Vi skal også have 10-14 dage til boldtræning, inden vi starter, så det begynder at blive meget stramt, siger Carsten Salomonsson.

- Det allerværste er uvisheden, og ingen aner, hvad der skal ske og hvordan og hvornår. Ingen har prøvet det her før, og ingen aner, hvad det ender med. Vi har ingen deadline eller bagkant, men i bund og grund er fodbold lige meget. Der er mennesker og liv på spil, og det er altså vigtigere.