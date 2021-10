FCR fik reddet æren

Valdemar Schousboe scorede i hvert fald ét - og nok også to mål i den svære udekamp i Valby. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

Sport DAGBLADET - 23. oktober 2021 kl. 15:54 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

FC Roskilde var helt ude i tovene lørdag i udekampen mod Frem og kom tidligt bagud 0-2. Men efter en god 2. halvleg kom de lyseblå igen og fik uafgjort 2-2.

Der var ikke spillet mere end syv minutter, før hjemmeholdet chokstartede. Christian Helev modtog en dyb bold midt i feltet, og hér vendte han rundt på en tallerken og sparkede kuglen i nettet - mens FCR-forsvaret stod og småsov.

På ingen måde ufortjent, for Frem'erne havde siddet tungt på tingene fra start - og det lignede ærlig talt, at holdet havde taget de sejrsvante roskildensere en smule på sengen fra start.

Som halvlegen skred frem, overtog FC Roskilde forventeligt mere og mere af spillet, men længe var det lidt langsommeligt og boldnusser-agtigt, hvad holdet foretog sig på Frems bane. Altså, det er jo fint nok at have 10 afleveringer i træk, uden at modstanderen rører bolden, men hvis man ikke skaber en farlig chance efterfølgende, er det jo næsten lige meget.

Frem var til gengæld langt mere direkte, når de så endelig fik bolden på FCR's bane, og efter 25 minutter øgede Jacob Pind såmænd til 2-0 direkte hjørnespark. Den bold burde aldrig have kunnet gå ind, men både Christoffer Monty i målet og de lyseblå inde i feltet var alt for passive.

Et mareridt af en kvart kamp fra Roskildes side, og mod rækkens vel nok næstbedste hold, så det svært ud i forhold til et comeback.

Jovist, gæsterne sværmede da rundt i Frem-feltet i resten af 1. halvleg, men hver gang manglede lige den sidste lange tå eller hårtot for at få snittet indlæggene i mål. Og i andre tilfælde så man en næsten fornærmende grad af hæl og tå, for hvis der var noget, FCR-drengene ikke var, så var det i en situation, hvor man kunne tillade sig sådan noget..

Udeholdet startede 2. halvleg nogenlunde, som man sluttede: Det vil sige i hyppig boldbesiddelse og med en masse hjørnespark og indlæg til følge, som ikke blev rigtig farlige. I hvert fald indtil det 58. minut.

Hér steg Valdemar Schousboe til vejrs efter indlæg fra venstre og headede bolden i mål... eller gjorde han? I hvert fald fulgte Mads Julø til dørs for at sikre, at Frem-keeperens lette hånd på bolden ikke blev til en redning. Helt inde ved målstregen fik Julø presset bolden helt ind i nettet - men spørgsmålet er, om den var inde i forvejen? Det lignede det.

Det eneste, der stod 100% fast var, at det ikke var Andreas Maarup, der scorede - sådan stadionspeakeren ellers fik annonceret det.

Hvad der til gengæld stod helt fast - også for benævnte speaker var, at det VAR Schousboe, der udlignede til 2-2 med godt 10 minutter igen. Mads Julø stod for optakten, da han efter fine driblinger i højre side blev nedlagt. Klart straffe, og det scorede Schousboe på med en vovet "Panenka".

I kampens overtid var selvsamme FCR-topscorer så ganske tæt på at sikre sit hold alle tre point efter flot forarbejde fra Monday Etim. Men Valdemar sparkede i sidenettet.