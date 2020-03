FCR er vært et nyt sted

- De har ændret lidt stil eller også så trak Næstved sig mere, men Kolding spillede mere med bolden end i efteråret, så det bliver nok en mere spillet kamp mod os end en fysisk duel. Det klassiske for os er jo, at vi har bolden mere end modstanderen, men vi er bare ikke dygtige nok til at gøre noget med den. Men det er vejen frem for os, hvis vi skal vinde, siger Jungsgaard.