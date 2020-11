FCR-ejer: - Vi var en klasse bedre

- Jeg så, at vores hold kæmpede som sindssyge, og det var super fedt at se. Nu har der været en del provokationer ovre fra KFUM's side - vi har ikke selv sagt så meget. Men det er jo klassisk, at når de små hunde gør for højt, så bliver de også ædt af de store hunde til sidst. Vi var en klasse bedre i dag, ganske enkelt, sagde »Salle«.