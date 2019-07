Se billedserie FCR-anfører Nicklas Halse i hovedstødsduel. Halse var klart bedste Roskilde-spiller på en dag i modvind. Foto: Kasper Nørgaard Hansen

FCR chanceløse i premieren

Sport DAGBLADET - 26. juli 2019 kl. 20:01 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskilde åbnede fredag aften sæsonen 2019/2020 på en særdeles svær udebane i Viborg - og det endte da også med en klar Viborg-sejr på 3-0.

På forhånd var FC Roskilde massivt undertippede, for det ville være synd at sige, at det nærmest helt »nye« mandskab har haft god tid til at spille sig ind på hinanden.

Kampen startede da også som man lidt kunne forvente - og frygte, hvis man så matchen med FCR-briller - nemlig med Viborg i massivt spilovertag. Og efter bare to minutter burde Jeff Mensah så absout have bragt hjemmeholdet i front, men tæt under mål lossede han kuglen over mål efter indlæg fra højre.

Det urutinerede Roskilde-mandskab havde ikke meget spil i kampens indledning, men i en udmærket periode midt i halvlegen fik gæsterne kortvarigt flyttet bolden længere frem på banen, og det gav en enkelt halvstor chance til Finnur Justinussen - men vinklen blev for spids, og så blev hans skud blokeret af den fremstormende Viborg-keeper Lucas Lund.

Med 12 minutter til pause kom vestjyderne foran, og det var ikke helt ufortjent: Efter et frispark af Christian Sørensen i venstre side blev bolden i stort klumspil midt i Roskilde-feltet ekspederet op i luften. Herfra faldt den lidt tilfældigt ned for fødderne af Lars Kramer, som fra en 10-12 meter hamrede bolden flot i kassen.

Og 2. halvleg var ikke mere end fem minutter gammel, før Viborg doblede op. FCR blev spillet ganske tynde i højre side, og til sidst kunne Mikkel Agger med en kort tværpasning midt i feltet finde en helt fri Frederik Brandhof. Midt for mål og med kun godt fem meter derind, var det en smal sag for Brandhof at udplacere Frederik Vang i målet.

Og bare to minutter senere begyndte det hele at lugte lidt af øretæve, for selvsamme Brandhof slap nu af sted i en friløber. Men efter at have afdriblet Vang, kom Viborg-spilleren ud i en for spids vinkel og sparkede lidt sløset i sidenettet.

FC Roskilde lignede de første 10-15 minutter af 2. halvleg et hold, der slet ikke var kommet ud af omklædningsrummet og som i dén grad godt kunne bruge en timeout.

Men pludselig helt ud af det blå slog Niclas Halse en klaseaflevering i dybden, som splittede hele Viborg-forsvaret ad. Hér fandt han en totalt fri Nicolai Jessen, men ad to omgange brændte Jessen, som nærmest ellers var alene med hjemmekeeper Lucas Lund.

I det hele tager fik den indskiftede - og småskadede - Jessen en del muligheder i de 33 minutter, han var på banen. Men han var uskarp som en gammel rusten kniv. Kampen fes ud mod slutningen, og det var lidt den klassiske sang med, at Viborg ikke helt gad, mens FC Roskilde ikke helt kunne.

Men med otte minutter igen, fik publikum alligevel en tredje scoring. Denne tilfaldt også Viborg, og lignede til forveksling målet til 2-0. Denne gang var det blot Frederik Brandhof, som nede fra baglinjen spillede kuglen bagud til Jeff Mensah - og scoringen var også hér drønsikker fra en fri position.

Med sin fjerde chance i kampen kunne Nicolai Jessen kort efter have reduceret til 1-3, men denne gang headede han på stolpen. Symptomatisk for et FCR-hold, som både på dagen - og i det hele taget - lige skal finde sine ben.