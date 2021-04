Andreas Hermansen (99) fortsætter karrieren i FC Roskilde - i hvert fald frem til 2023. Foto: Jeppe Lodberg

FCR-anfører forlænger med to år

Sport DAGBLADET - 28. april 2021 kl. 19:26 Af Kasper Nørgaard Hansen

Andreas Hermansen bliver i FC Roskilde frem til sommeren 2023. Det skriver klubben onsdag på sin hjemmeside - og dermed vil den 23-årige anfører og efterhånden kulturbærer i klubben også være en vigtig del af FC Roskildes fremtid.

Den fysisk stærke midterforsvarer er en mand, der altid går forrest med arbejdsindsatsen. Han debuterede på FCR's førstehold allerede som 17-årig, og var det ikke for et par meget langvarige skader, ville han utvivlsomt have haft langt, langt flere end de 57 kampe, han står noteret for i skrivende stund.

Men i hvert fald fortsætter samarbejdet nu to år yderligere, og dét glæder ikke mindst hovedpersonen selv.

- Jeg er en rigtig glad mand i dag. Jeg er glad for, at klubben tror på mig og ser mig som en vigtig brik i projektet. Der sker mange spændende ting, og jeg føler en glæde over at være en del af det, siger han i pressemeddelelsen og tilføjer:

- Vi har fået en fed træner (Michael Jørgensen, red.) og er ved at bygge en fed kultur op. Jeg er Roskilde-dreng helt ind til benet og kan ikke vente med at skulle starte noget "nyt" op med FC Roskilde. Jeg har forlænget min kontrakt fordi jeg vil gå forrest, uanset hvor vi ender. Med de nye, ambitiøse ejere ved roret, er jeg ikke i tvivl om, at vi er på vej opad igen.

Også FC Roskilde-direktør har svært ved at skjule begejstringen obver, at Hermansen nu vil være holdets rygrad i yderligere en lang periode.

- Han er vores anfører og derfor glæder det mig endnu mere, at vi har papir på hinanden de kommende sæsoner, efter denne forlængelse er faldet på plads. Ingen kan spå om hvordan denne sæson ender, men Andreas har stadig valgt at tro på FC Roskilde på den længere bane, siger Grønborg.