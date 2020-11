Carsten Salomonsson, der her jubler med sine spillerei sejren over bysbørnene fra KFUM, skal ikke i Roskilde Idrætspark fredag. Foto: Anders Ole Olsen

FC Roskildes sæsonafslutter udsat

Et resultatmæssigt temmelig afskyligt kalenderår skulle fredag aften afsluttet for FC Roskildes nedrykkere fra 1. division med en hjemmekamp mod AB's treere i den 2. division, hvor roskildenserne selv ligger nummer

- Kampen er udsat på ubestemt tid. Vi er blevet ramt af corona og har seks-syv spillere ude, og derfor har vi fået udsat kampen mod AB. Jeg håber, at vi kan komme til at spille den om 14 dage, men det er jo ikke til at sige i disse tider, siger Carsten Salomonsson til sn.dk.