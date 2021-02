FC Roskilde ejere skal rejse flere millioner kroner for at komme videre med klubben, og nu vil de have fans og borgere i byen med. De nye ejere (fra venstre): Hans-Bo Hyldig (FB Gruppen), Per Thormann (Thormann A/S), René Christiansen (Salafri ApS), Kristian Emborg og Claus Langer (Langborg ApS) og Tom Rasmussen (Roskilde Teltudlejning). Derudover er Per Holm (Per Holm Holding) og Michael Willaume Andersen (Nordi ApS) med i ejerkredsen. Foto: Peter Jarvad, PR Konsortiet Foto: Lindskov

FC Roskildes ejere vil sælge årskort for 250.000 kr.

05. februar 2021
Af Anders Kamper

»Byens borgere skal også engageres i ejerskabet af FC Roskilde«.

Sådan lyder det fra den nye ejerkreds af FC Roskilde, der vil sælge folkeaktier i form af årskort til trosfaste fans. Pengene skal bruges til at sikre driften af klubben, der for nylig stod på afgrundens rand.

Årskortet, der giver adgang til alle hjemmekampe, koster 1000 kroner, og af dem ryger de første 200 kr. til moms, og derefter skal 15 procent af beløbet gå til R06 Eliteungdom, inden FC Roskilde får resten: Cirka 650 kroner per årskort.

- Vores mål er at sælge så mange årskort á 1000 kr., at det samlet set bliver vores største »sponsor«, lyder det på vegne af ejerkredsen fra René Christiansen og Hans-Bo Hyldig.

FC Roskilde håber at kunne sælge 500 årskort, hvilket i sidste ende og efter diverse omkostninger vil indbringe FC Roskilde omkring 250.000 kroner.

- Andre professionelle fodboldklubber har deres økonomiske fundament sikret i kraft af én stor hovedsponsor, ofte en stor lokal virksomhed. Se bare Esbjerg, som har Claus Sørensen Gruppen bag sig, eller Silkeborg med Mascot Workwear, Jysk og Silkeborg Kommune. I Roskilde har vi ikke virksomheder af den kaliber til at lægge et økonomisk fundament, siger Hans-Bo Hyldig.

René Christiansen lægger til.

- Vi er nødt til at gå andre veje. Vi har mange små og mellemstore virksomheder i byen, men vi mangler en stor sponsor, der lægger en ordentlig bund, og kommunen gør det ikke nemmere for os ved at skære i elitestøtten år efter år. Nu sætter vi så vores lid til, at en lille del af byens borgere vil være med.

Håbet er 500 årskort

I FC Roskilde håber man altså, at der hvert år kan sælges 500 årskort.

- Det skulle gerne være sådan, at når folk har set fodbold i Rådmandshaven, så vil de være med i 2022 og 2023 også og vil forny årskortet - medmindre, der kommer en sponsor og lægger et noget større beløb.

Hvis ikke 500 borgere køber årskort, hvad så?

- Så skal jeg ud at besøge endnu flere virksomheder for at få dem til at lægge et sponsorat i klubben?

- Vi har lukket et enkeltstående stort hul i et selskab med økonomiske udfordringer samt lagt penge i driften, så det kan køre. Mange sponsorer er faldet fra, og selv om spillerlønningerne er faldet med nedrykningen til 2. division, så er der stadig udgifter. De har ikke stået mål med indtægterne. Vi skal finde nogle millioner i sponsorkroner. Her er årskortene et supplement, siger René Christiansen.

- Vi er blevet rigtig pænt modtaget af lokale og regionale virksomheder, og de vil gerne være med. Uden dem, ingen fodbold i Rådmandshaven.

På banen er det sportslige mål, at FC Roskilde kan komme i top-6 i foråret.

- Det er klart vores ønske og håb, at det sker, så vi bliver i den tredjebedste række. Derfra skal vi fremad, så vi kommer i den næstbedste række igen. Det er drømmen. Vi skal tilbage til 2017-niveauet sponsormæssigt, hvor der var rigtig mange sponsorer.

Kan ikke alene

Men I seks investorer kan vel lægge den nødvendige økonomi i klubben?

- Muligt, men det har vi ikke valgt at gøre. Vi er trådt til i en situation, hvor en tidligere ejer (Carsten Salomonsson, red.) ville stå af toget, og det ville være en katastrofe, hvis klubben var endt med med konkurs og nedrykning, og det kunne vi ikke bære. Vi har reddet klubben, men kan ikke løfte den alene. Fodbold appellerer bredt og folkeligt i en by med 65.000 borgere, og det kan ikke være meningen, at vi seks-syv mand skal sørge for, at der bliver spillet professionel fodbold i Rådmandshaven. Det må være et kommunalt ønske, men også et folkeligt ønske. Fodbold er også et socialt arbejde.

Men kommunen har støttet FC Roskilde med millioner af kroner over årene..?

- Givet, men bare se på, hvad der bliver gjort for idrætten i nabokommunerne. Vi har et af de ringeste stadioner på Sjælland. Der er 523 overdækkede sæder i Rådmandshaven, så hvis vi mod KFUM kunne samle 3000 mennesker og solen ikke skinner, så skal 2500 mennesker stå en en paraply på en jordvold. Det er uværdigt, og det kan vi ikke være bekendt i en by med over 50.000 mennesker.

Men elitestøtten har været der, og så endte det i to næsten-konkurser?

- Det er ikke lavet på vores vagt, og de penge, der er tidligere kommet, er forvaltet skidt. Vi har nogle fysiske rammer, der ikke er særlig gode, og det er vi kede af, så når vi forhåbentlig en dag spiller i den næstbedste række, så skal der gerne være flere end 523 mennesker under tag.

De udstedte folkeaktier i form ef årskort er et skridt på vejen tilbage for FC Roskilde.