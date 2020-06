FC Roskilde venter fysik mod HB Køge

- Jeg forbereder os på, at det bliver en hård fysisk kamp. Jeg synes, at HB Køge er ved at finde tilbage til Auris dyder, og jeg tror det var et fornuftigt skifte Per Rud (HB Køge-direktør, red.) foretog, da han hentede ham tilbage - og det er altså sagt helt uden at forklejne Morten Karlsen. De bliver tydeligere i deres udtryk - der er mere realisme og professionalisme på deres hold under Auri, siger Martin Jungsgaard.