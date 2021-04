Monday Etim udlignede for FC Roskild epå Amager. Foto: Jeppe Lodberg

Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde vandt uden at imponere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde vandt uden at imponere

Sport DAGBLADET - 17. april 2021 kl. 16:08 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Efter fine sejre over mednedrykkerne fra 1. division, Næstved og Nykøbing, var FC Roskilde lørdag eftermiddag på besøg hos oprykkerne og det meget klare bundhold i 2. divisions pulje 2, AB Tårnby.

Det kom der en 3-1 sejr ud af, så tre på stribe for Michael Jørgensens tropper, der alt andet end imponerede.

Det virkede ellers til en start, at roskildenserne havde en dagsorden om at knockoute amagerkanerne i en hulens fart, men Jannik Skov fik ikke ordentligt træf på Sebastian Elvangs indlægsbold på bagerste stolpe efter 40 sekunders spil, og nok gik der otte minutter, førend hjemmeholdet fik tid og plads til at sætte mere end to afleveringer sammen - men så måtte keeper Conrad Kromann til gengæld også hive en fodparade frem, og AB Tårnby var fremdeles mere end med i kampen.

Hjemmeholdet kom sågar også foran efter godt en halv times spil, da James Goddard kom afsted i en omstilling. Kromann, der erstattede en baglårsskadet Frederik Vang, piskede langt ud i sit felt for - ja, for hvad .- og blev passeret med en stille afslutning, som AB Tårnby-.anfører Benjamin Warlo løb den sidste meter i mål.

1-0 holdt til pausen, og det var nær blevet 2-0 straks i anden halvleg, men roskildenserne fik reddet på stregen, og to et halvt efeter pausen blev der så udlignet, da et Oliver Juul-indkast blev forlænget og dumpede ned foran Philip Rasmussen. Han fik ikke synderligt godt træf på bolden, men vel nærmere bugseret den videre til Monday Etim, der hakkede den i netmaskerne.

25 minutter og et par amagerkanske muligheder senere blev det så 1-2, da Magnus Krogh mosede sig frem til et Jannik Skov-chip fra mållinjen og med skulder/hoved fik bolden over mållinjen ved forreste stolpe. Og fem minutter før ordinær tids ophør blev det så også 1-3. Målscorer Mark Leth Pedersen, der var kommet på banen fem sekunder forinden og luskede ind i feltet i venstre side uden, at nogle af AB Tårnbys forsvarere gjorde mine til at følge ham. Det så Jannik Skov, drejede bolden over forvaret, og på sin første boldberøring, siden han fik det sidste kvarter i sæsonåbneren mod FA2000, scorede FC Roskildes fysioterapeut til slutfacit.

Det var da alligevel lidt imponerende, selv om spillet ikke var.