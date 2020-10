FC Roskilde vandt bundkamp

Kravet til FC Roskilde - en en cheftræner på bænken - var en sejr over oprykkerne AB Tårnby fredag aften, og den leverede FCR. Mod et noget tamt og langsomt gæstehold satte FC Roskilde sig på kampen fra start, og efter 18 minutter sørgede Andreas Maarup for 1-0 efter et hjørnespark fra Philip Rasmussen, hvor Maarup fik trykket nedfaldsbolden ind.