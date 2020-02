FC Roskilde-ejer Carsten Salomonsson og direktør Claus Grønborg (th). Foto: L!NDSKOV Communication.

FC Roskilde taler om Superligaen

Sport DAGBLADET - 06. februar 2020

Under overskriften »Vi er er her endnu - og sæsonen tegner godt« fortæller FC Roskilde, hvad de går efter den kommende tid.

Først for står naturligvis, at klubbens 1. divisionshold skal sikre redningen i rækken, selv om det ser noget sort ud med de otte point, der er op til redning.

FC Roskilde har 13 point, Næstved 16, Hvidovre 20 og lige over stregen ligger Nykøbing FC med 21.

Et sejrrigt forår skal altså sættes sammen af FCR under ledelse af træner Martin Jungsgaard, og det er direktør Carsten Salomonsson sikker på vil ske. Det siger han i en artikel sendt til DAGBLADET/www.sn.dk og er forfattet af L!NDSKOV Communication.

- Vi er 8 point fra den niendeplads, der sikrer os endnu et år i Nordic Bet Liga, men der er dog også 45 point at spille om i foråret, og med den trup, vi har nu, ser vi lysere på tingene. Selvfølgelig bliver det svært, men vi tror på det, siger »Salle«, der over vinteren har kigge sig om efter spillere, efter at flere af stoppet.

- Vi har allerede forstærket truppen markant, og der kommer nok et par spillere mere før sæsonen går i gang. Og så har vi to angrebsprofiler tilbage efter lange skadesforløb, der har kostet os dyrt på pointtavlen. Vi lavede simpelthen for få mål i efteråret, fordi Monday Etim, som startede helt forrygende, og siden også talentfulde Mileta Rajovic blev skadet. Nu er de tilbage, og med tilgangen af Sebastian Czajkowski, der har spillet i Superligaen med FC Vendsyssel, har vi nu tre virkelige topangribere, siger Carsten Salomonsson.

- Med et par spillere mere er vi der, hvor vi gerne vil være med en trup på 22-24 spillere, og vi har flere interessante emner i sigte til at styrke vores midtbane, siger direktør Claus Grønborg i artiklen.

Redningen af 1. holdet i rækken skal på sigt føre til, at FC Roskilde kommer i Superligaen, men så skal det langt større økonomiske muskler til end FCR råder over i dag.

- Vi har en fornuftig trup, og stemningen i omklædningsrummet er rigtig god, så forudsætningen for at forblive i 1. division er til stede nu. Men du kan ikke arbejde på den måde år efter år. Vi er nødt til at få en større økonomi i form af investorer og nye sponsorer. Penge styrer fodbold i dag, og skal Roskilde have et 1. divisionshold - for ikke at sige Superliga - skal budgettet bare op i en anden klasse, end vi formår i dag, fastslår Carsten Salomonsson.

- Roskilde er Sjællands næststørste by. Skulle vi ikke kunne have et hold i Superligaen, hvem skulle så? Beliggenhed og de mange uddannelsescentre er attraktivt for unge fodboldspillere, også fra udlandet. Derfor er målet selvfølgelig, at FC Roskilde skal i Superligaen. Jeg skal ikke stå og sige, at vi er der om tre-fire år. Men på sigt er Superligaen vores målet, ingen diskussion om det, siger klubejeren og formanden.

Han ejer 88 procent af aktierne, men ser gerne flere investorer komme med ombord.

- Jeg ønsker ikke at stå i vejen for noget, der kan gavne klubben. Det vigtigste er at få nogle folk ind, der vil være med til at gøre en forskel på den lange bane, lyder det fra formanden.

Udenfor kridtstregerne glæder formanden sig over, at FC Roskilde netop har indgået en ny samarbejdsaftale med RB06, efter at ungdommen fra årsskiftet overgik i RB-regi. Det som følge af, at FC Roskilde ikke kunne rejse penge til ungdomsarbejdet.

- Jeg er rigtig for, at aftalen nu er på plads, så der er ro om det vigtige ungdomsarbejde. Vi styrker samarbejdet med vores moderklub til gavn for talentudviklingen og til gavn for FC Roskilde. Det er stadig intentionen, at vi skal sluse talenterne ind omkring divisionsholdet. Vi har allerede en håndfuld U19-spillere, som træner med førsteholdet, fortæller Carsten Salomonsson.