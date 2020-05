FC Roskilde starter torsdag

Torsdag eftermiddag går det løs for bundholdets spillere i Rådmandshaven under Martin Jungsgaard, og derfra der er der 16-17 dage, til sæsonen forventes at starte sidste weekend i maj. Også for FCR-spillerne venter der en anden trænings-hverdag med fokus på afstand og sikkerhed, og spillerne vil komme til at træne på opvisningsbanen samt på træningsbanen på den anden side af vejen.