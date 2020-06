FC Roskilde-spiller til tophold

- Younes er en ung, talentfuld offensivspiller med et spændende potentiale, som allerede har bevist sig i rækken. Han kan spille både på kanten og centralt, og er en type, som vi mener passer godt ind i vores spillestil. Vi tror på, at han kan tage endnu et skridt i sin udvikling her i vores miljø, og vi glæder os til at få ham herover til næste sæson, siger sportschef i Viborg, Jesper Fredberg til klubbens hjemmeside.