FC Roskilde sled sig til sejr

Efter sidste weekends skuffelse over 0-1-nederlaget til Vanløse, var det tydeligvis en flok mere opsatte 2. div.spillere i FC Roskilde, der i aftes mødte Brønshøj i Rådmandshaven.

1-0 endte kampen, og allerede efter 11 minutter kom FC Roskilde foran, da Oussama Djafer-Bey fangede Brønshøjs målmand, Victor Michaelsen, på det forkerte ben med et skud fra kanten af feltet, der sneg sig ad stolpen og ind til noget nær en chokføring til hjemmeholdet.

Mere blev der ikke scoret i den skiftevis velspillede og rodede kamp, hvor FC Roskilde dog viste et helt andet billede af sig selv end mod Vanløse. Der var fight over hele banen i samfulde 90 minutter - nogle gange til og andre gange over grænsen.