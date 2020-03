FC Roskilde slår tophold

Herfra så de en ret lige forestilling mellem FC Roskilde, der jagt hvert eneste point og et jyske hold for hvem det ville være en fiasko ikkeat slå en formodet sikker nedrykker.

Over kampen havde Kolding da også de bedste muligheder med et stolpeskud i 1. halvlegs sidste sekund som det fremmeste tilsat nogle løse tilbud, mens Andreas Hermansen havde FCRs bedste mulighed efter 32 minutter. Et behjertet tilbud, som blev reddet.

Vild jubel på kunstgræsset med frustrerede råb fra Kolding-lejren, for nu var FCR ovenpå mod favoritterne. Det kunne ses de kommende minutter, hvor Kolding blev trykket i bund af et optimistisk FCR-hold med et godt skud af Bakiz, der blev reddet, og så havde Sebastian Czajkowski et fornemt saksesparkslignende skud, der blev reddet.