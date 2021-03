FC Roskilde og Jakob Skovgaard Larsen formåede ikke at score mod Avarta.

FC Roskilde skuffede hjemme

Sport DAGBLADET - 27. marts 2021 kl. 18:18 Af Anders Kamper

Efter sejren sidste weekend ude over Skovshoved havde FC Roskildes spillere sat næsen op efter en ny triumf i lørdagens møde med endnu et hold fra den tunge ende af 2. divisions pulje 2, Avarta.

Denne gang gik den bare ikke for nedrykkerne, der hjemme i Rådmandshaven tabte 0-1 og dermed åbnede bundkampen på vid gab, da Skovshoved samtidig slog Roskilde KFUM. Nok kigger FCR opad, men bund-4 er tættere på og er en højaktuel trussel.

Det er den især, når man som FC Roskilde ikke kan score på egne chancer, og guderne og de 20 tilskuere vil vide, at FCR havde muligheder til flere mål, men bare ikke kunne få kuglen ind.

Allerede inden uret havde nået en omgang burde FCR have scoret på en stor chance i feltet, men bolden kom ikke i mål, og det gjorde den så heller ikke den håndfuld andre gange, FCR var tæt på med skud snert omstolpen og et hovedstød, man ikke lige nåede frem til og skud i sidenettet samt et frispark til sidst, som Jannik Skov Hansen en meter fra straffesparksfeltet øste en meter over kassen og op i hegnet. Dertil to straffespark, som FC Roskilde appellerede for.

Avarta forsvarede sig med alt og var gode til det, og holdet sørgede også for kampens enlige mål efter 16 minutter, da et fint angreb fremført i venstre side endte med en tværbold midt for mål på kanten af feltet, hvor August Frandsen udplacerede Frederik Vang med et fladt skud.

0-1, og det formåede FC Roskilde ikke at ændre på på en skuffende eftermiddag, og status efter tre forårskampe er to nederlag (FA2000, Avarta) og en sejr over Skovshoved.

FC Roskilde møder næste gang Næstved ude 2. påskedag.