FC Roskilde skal på spillerjagt

FC Roskilde er et godt stykke fra at være på plads med truppen, inden det går løs ude mod Vanløse lørdag den 5. september.

Onsdag aften vandt FCR 4-1 i den interne træningskamp mod RB06 (oprykker til danmarksserien), og det var et FCR-hold med kontraktspillerne Andreas Hermansen, Daniel Segev Jørgensen, Frederik Vang og Mileta Rajovic på banen fra start og med Monday Etim og nytilkomne Oussama Djafer-Bey på bænken. Mehmet Coskun var ikke at se.

- Vi skal op og have »en håndfuld divisionsspillere« tilført - spillere med divisionserfaring, men så længe vi har de her spillere, der spiller for holdet og ikke for sig selv, så kan vi bringe det et stykke og gøre det anstændigt. Det er vigtigt at finde spillere, der bidrager til holdet fremfor individuelt.