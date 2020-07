Martin Jungsgaard. Foto: Anders Kamper

FC Roskilde skal levere en sensation

Sport DAGBLADET - 05. juli 2020 kl. 20:37 Af Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde har generelt gennem hele forårssæsonen døjet med dét, man vist roligt kan kalde for en smal trup.

Læg dertil vitale skader og sygdom til nøglespillere - ja, så virker det på et eller andet plan nærmest absurd overhovedet at skulle tale om, at FC Roskilde skulle kunne drille rækkens tophold, Vejle, mandag aften. I dét, der endda er en udekamp for sjællænderne.

Men måske er det netop den gamle sang om, at når man som hold står allermest med ryggen mod muren, og når skyerne ikke bare er mørkegrå, men næsten sorte - ja, så kan man hive det uventede frem? Ja, det er i hvert fald hvad FC Roskilde-træner Martin Jungsgaard går og håber i sit stille sind.

For FC Roskilde er allerede med 90% sikkerhed rykket ned - og i den stund er der vel ret beset ikke så meget at frygte selv i mødet med et kanonhold på udebane?

- Lad mig sige det sådan hér: Hvis drengene er gearet til kampen og 110% klar, så kan det blive en rigtig sjov kamp at spille. Men er de ikke dét - hvis de allerede er slået lidt op i banen - så kan vi godt blive sendt totalt rundt i bageriet, siger Jungsgaard en smule kryptisk og overmåde metaforisk.

Meningen er dog ikke til at tage fejl af: Hvis FC Roskilde møder op til kampen selv bare på 95% rent mentalt, så er Vejle uden tvivl så gode, at drengene fra Rådmandshaven bliver sendt tilbage over Storebælt uden point. Og sker dét - ja, så er nedrykningen tæt på at være en realitet.

Og den kan blive det allerede på søndag, hvis Hvidovre hér slår Kolding.

- Vi har ekstremt meget fokus på, at Vejle er så godt et hold, at vi skal spille næsten over evne for at vinde - eller i hvert fald totalt undgår dumme fejl som mod Vendsyssel. For der spiller vi ellers fint, men dummer os så forfærdeligt to gange, og så er den tabt.

- Men okay, jeg vil også gerne prøve at hive noget optimisme frem: Vi har »Seb« (Sebastian Czajkowski, red.), Rejnhold og Mouritsen med igen i forhold til sidste kamp, og det betyder da i sig selv en kæmpe forskel, siger Martin Jungsgaard og tilføjer så.

- Jeg tror faktisk - og nu lyder jeg måske naiv - at hvis vi 1) møder op 110% mentalt parate og 2) undgår nogen former for defensive blundere, ja så slår vi Vejle, tilføjer cheftræneren nærmest drømmende.

Og lige til allersidst: Lad os nu om ikke andet lege med den vanvittige tanke, at FC Roskilde faktisk slår Vejle - så ER der stadig en lille mulighed for FCR. Men for at dét overhovedet kan blive aktuelt, kræver det at Hvidovre taber tre ud af sine sidste fire kampe - eller at HB Køge taber samtlige sin sidste fire.

Det er svære odds..