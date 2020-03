FC Roskilde sendt hjem

De var samlet til træning torsdag, fik fri henover weekenden, og så var det meningen, at spillerne i FC Roskilde mandag skulle møde ind og så afgøre, om de skulle træne videre eller tage hjem igen og selvtræne for at minimere risikoen for spredning af corona-virus.

- Det er det, der er det værste - uvisheden. Det er en katastrofe for alle, og meget af det, er det mentale. Vi ved jo slet ikke, hvornår vi kan komme igang, og hvordan resten af turneringen kan skrues sammen. Det værste scenarium er, at vi slet ikke kommer i gang og den nuværende stilling bliver gældende, siger Carsten Salomonsson og frygter da også for, at sponsorer andet end for sjov - som det har været tilfældet en enkelt gang - vil ringe og spørge til, hvor meget af sponsoratet, han selv ville finde det naturligt, at de skal kræve tilbageført.