Luka Dumic fra KFUM (i orange) kom til kort mod Philip Rasmussen (th), Victor Guldbrandsen (tv.) og de andre FCR-folk. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

FC Roskilde sejrede i lokalopgøret

Sport DAGBLADET - 06. november 2020 kl. 20:54 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Fredag aften mødtes bysbørnene FC Roskilde og Roskilde KFUM for første gang nogensinde i en betydende kamp, og det slap FCR bedst fra i form af en snæver, men fortjent 1-0-sejr.

Kampen var imødset i en grad, som det sjældent er set før et 2. divisionsopgør - ikke mindst af begge holds spillere.

Det var dog ikke til at se til en start, for det første kvarter var stort set begivenhedsløst, og skulle man sætte fodboldklicheerne op imod hinanden, var det langt mere følen hinanden på tænderne end ild i øjnene i den periode. Fra begge holds side.

KFUM var det første hold til som sådan at begynde at lægge et tryk, men efter 20 minutter var det dog FCR, der kom frem til kampens første reelle chance - og den var til gengæld også gigantisk: Casper Neerborg slap afsted på højrekanten og serverede bolden perfekt for Mileta Rajovic med en flad tværpasning. Men midt for kassen omkring straffepletten sparkede Rajovic skammeligt forbi mål.

KFUM havde indtil da været den boldførende part, mens hjemmeholdet stod dybere i banen og satsede på omstillinger. Men det var som om, at derfra og i halvlegens sidste 20 minutter, overtog FC Roskilde mere og mere.

Og snart fulgte holdets anden store chance i kampen: Og med en dyb klasseaflevering fra Casper Grening endte bolden hos Rajovic igen, men dennes helflugter i medløb strøg forbi mål. Og minutter efter var Andreas Maarups studsende halvflugter også tæt på at snige sig op i målhjørnet, men Marc Lyster var på plads i KFUM-målet.

Syv minutter før pausen skulle Oliver Juul have haft lidt mere »Ronaldo i årerne«, for så havde han nok ladet sig falde omkuld, da han tog et træk forbi udeholdets Christoffer Blond i KFUM's straffefelt. Blonds venstrefod fik nemlig tydeligt ramt Juuls støttefod, men kantspilleren lod sig netop ikke falde, men kæmpede videre i forsøg på afslutning - men det ebbede ud.

Roskilde KFUM-angriber Luka Dumic svarede igen i den anden ende kort efter, men hans skudforsøg røg i sidenettet. Men i det mindste noget, der mindede om en stor chance til udeholdet.

2. halvleg var kun lige skudt i gang, før det atter var FC Roskilde, der kom frem til en solid mulighed. Efter indkast i højre side, blev bolden forlænget i feltet, inden Andreas Maarup til sidst hamrede bolden snert over mål.

Mens Casper Grening omvendt høvlede bolden langt over mål, da Oliver Juul lidt efter serverede kuglen for ham på kanten af feltet. Og nogenlunde det samme gjorde Grening efter en time, blot var det denne gang Monday Etim, der stod for et glimrende oplæg til ham.

Alt i alt stod der efterhånden FCR på nærmest alt, mens KFUM'erne syntes på hælene både i tanke og handling. Og da Andreas Maarup helt tæt under mål kom til at sparke bolden ind midt i feltet i stedet for i kassen, tænkte man efterhånden, at hjemmeholdet snart ikke kunne komme tættere på.

Men så var Maarup efterhånden også træt af at brænde chancer. For med 67 minutter på stadionuret modtog han bolden midt på KFUM's bane, tog en tre-fire træk med bolden, inden han bankede bolden op i krogen fra 20 meter. Såre fortjent set på kampen som helhed.

Tvunget af omstændighederne forsøgte KFUM at lægge et tryk i kampens sidste 20 minutter, men trods stor boldbesiddelse blev det aldrig farligt.