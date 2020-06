Send til din ven. X Artiklen: FC Roskilde-profil skadet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

FC Roskilde-profil skadet

Sport DAGBLADET - 23. juni 2020 kl. 13:59 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FC Roskildes chancer for at overleve i 1. division er blevet meget svækket.

Fredag aften udgik forsvarsspilleren og holdets defensive krumtap, Andreas Hermansen, med knæsmerter sidst i udekampen mod Kolding IF.

Hvad der først lignede et slag på venstre knæ, viste sig i weekenden at være et beskadiget inderste ledbånd, og nu er Hermansen definitivt ude i FC Roskildes resterende otte kampe.

Seks ugers pause vente med en skinne på knæet, og med Hermansens skade er endnu en føjet til listen i FC Roskilde, hvor Monday Etim, Younes Bakiz og Daniel Segev Jørgensen på det seneste har døjet med mere eller mindre alvorlige skader.

Nu kommer Hermansen oveni som en af de mere alvorlige, og dermed har træner Martin Jungsgaard en endnu smallere trup at arbejde med.

- Det er noget lort, og nu er vi voldsomt svækket. Vi er ikke så mange til træning, 13-14 mand, så det er kamp at få det til at hænge sammen. Vi er voldsomt udfordret, og det er virkelig ærgerligt, at vi må undvære Hermansen, lyder det fra Martin Jungsgaard.

For Andreas Hermansen kommer skaden kun et halvt år efter, at han i januar kom tilbage fra en langvarig korsbåndsskade, der ødelagde hele 2019.

Denne gang er den ikke så slem, men sæsonen er altså slut for den solide forsvarsspiller.

Torsdag aften skal FC Roskilde møde Nykøbing FC på eget græs, og her har forsvarsspiller Kyle McLagan ydermere karantæne.