FC Roskilde er tvunget til at samarbejde med Roskilde KFUM for at få en elitesportsaftale.

FC Roskilde om krav: - Besynderligt

Sport DAGBLADET - 17. september 2020 kl. 13:39 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Roskilde KFUM er langt fra tilfreds med indstillingen til en elitesportsaftale med Roskilde Kommune, hvor kravet blandt andet er, at klubben skal samarbejde med RB06 og FC Roskilde. Indstillingen fra en arbejdsgruppe under Elite- og Talentrådet skal behandles på rådets møde torsdag aften.

I FC Roskilde er man heller ikke tilfreds, og direktør Claus Grønborg undrer sig. Klubben er indstillet til at modtage 300.000 kr. årligt, og heraf skal de 50.000 kr. afleveres til moderklubben RB06.

Claus Grønborg har selv sæde i Elite- og Talentrådet som repræsentant for en af de såkaldt prioriterede idrætter: fodbold.

- Vi er glade for, at vi er betænkt med penge, men jeg har flere spørgsmål end svar, og jeg håber at få lidt mere at vide på mødet i aften. Jeg havde dog håbet, at vi fik en større andel, siger Grøndborg.

Han har selvsagt også bidt mærke i kravet om et samarbejde mellem de tre fodboldklubber, hvis der overhovedet skal flyttes kommunale kroner over i fodbolden via elitesportsaftaler.

- Vi har ikke et problem med RB, for der har vi allerede et godt samarbejde og en aftale, og nu skal vi også gøre det med KFUM. Det kan være fint nok, hvis vi bare ved, hvad vi skal samarbejde om - om det er elite eller hvad.

Kan du forstå kravet om samarbejde?

- Jeg er imod tvangsægteskaber i enhver form! Jeg går ind for samarbejde, men jeg synes, det er besynderligt og mærkeligt, at det skal være en betingelse for at få en aftale. Det er en sjov præmis, og det undrer mig, at hvis vi ikke går sammen, så bortfalder pengene og går til bordtennis, håndbold og roning. Vi kommer tre klubber med ulige indsatser, når vi hver især er indstillet til 250.000 kr., RB 50.000 kr. og KFUM 100.000 kr. Det er besynderligt.

Havde du mere forståelse, hvis I alle startede med 100.000 kr.?

- Ja, for så gav det da en form for mening. Der kommer ikke noget godt ud af tvangsægteskaber, og kan vi finde noget at samarbejde om, så er det fornuftigt, men det skal give mening og der skal være et formål. Jeg har det svært med en præmis om, at det hele bortfalder, hvis vi tre klubber ikke bliver enige. Hvis kommunen ønsker en overbygning med et seniorhold, så må den melde det klart ud.

På mødet torsdag vil Claus Grønborg stille en række spørgsmål til indstillingen, og på spørgsmålet, om han tror, det bliver vedtaget, svarer han:

- Jeg vil tro, at indstillingen bliver fulgt et langt stykke, og så må vi se, hvad der kan komme af justeringer.