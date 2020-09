De orangeklædte fra Hillerød var bedst i regnvejrsopgøret. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Sport DAGBLADET - 25. september 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

FC Roskilde nedlagt af Hillerød

Hillerød fortsatte de positive takter og FC Roskilde de knapt så opmuntrende af slagsen - da de to hold fredag aften mødtes i Roskilde Idrætspark i fodboldens 2. division. 0-1 tabte hjemmeholdet, og set over 90 minutter var det et fair resultat.

Opgøret startede ualmindeligt forsigtigt ud for begge holds vedkommende - og det var tydeligt, at spillerne lige skulle vænne sig til den smattede bane. Efter 12 minutter kom Hillerød dog til kampens første (halve) chance, da Tobias Vistisen fra en spids vinkel bankede bolden lige på Frederik Vang i hjemmeholdets bur.

Fem minutter senere blev FCR's Oliver Lauritsen spillet næsten-fri til en kæmpechance efter en fin stikning, men hans træk ind i feltet blev for langt, og så kunne Hillerød-forsvaret nemt cleare.

Op til denne sæson har FC Roskilde skulle sætte et nærmest helt nyt hold sammen, og da træner Morten Uddberg (mere eller mindre frivilligt) desuden har ændret i startopstillingen fra kamp til kamp, ja så kniber det stadig med den indbyrdes spilforståelse.

Og efter 23 minutter udnyttede Hillerød netop et lidt usikkert FCR-forsvar til en hurtig omstilling: Nicolai Grassi tog en fin tur op ad venstrekanten, inden han med et fladt indlæg fandt Vistisen på bagerste stolpe. Denne kunne usvigeligt sikkert banke bolden i nettet fra sin position midt i feltet.

Målet fik dog ikke ligefrem den store trodsreaktion frem hos hjemmeholdet - nej tværtimod var det som halvlegen skred frem stadig nordsjællænderne, der var mest nærgående. Og efter 33 minutter måtte Frederik Vang ud i fuld længde for med fingerspidserne at kunne parere Johannes Houborgs skruede spark fra kanten af feltet.

Første gang, FC Roskilde var farlige siden starten af kampen var efter 35 minutter, da Isaac Kanna og Casper Grening kombinerede fint op ad banen, men sidstnævntes afslutning blev blokeret til hjørnespark.

Chancen var dog vand i sammenligning med dén kæmpemulighed, som omtalte Johannes Houborg lidt efter fik for at fordoble gæsternes føring. Men helt udækket og kun fem meter fra mål formåede han alligevel at heade bolden langt forbi kassen efter indlæg fra venstre.

Straks fra 2. halvlegs start fortsatte kampen i samme rille. Inden for fem minutter havde først Nikolaj Kristensen og siden Lasse Spaniel et par gedigne chancer - hvor føringen meget nemt kunne være blevet større end den spinkle 1-0-føring.

Efter 52 minutter kom FCR til sin hidtil bedste mulighed, da han tvang Hillerød-keeer Tim Lund til en flot redning efter oplæg fra Mileta Rajovic.

Det hele virkede længe ganske trøstesløst og opgivende hos FC Roskilde, men nærmest ud af det blå - efter indlæg fra højre - hamrede Casper Grening bolden på overliggeren på en flot, flot helflugter. Så efter ikke at have haft en eneste rigtig stor mulighed i 70 minutter, var de lyseblå pludselig millimeter fra en udligning.

I kampens sidste 10 minutter satte FCR sig tungt på kampen, men først i overtiden blev det rigtig farligt: Først troede Victor Guldbrandsen, at han havde udlignet - men der blev korrekt dømt for frispark til Hillerød-keeper Tim Lund i situationen.

Og to minutter senere dumpede bolden tilfældigt ned for fødderne af Monday Etim, men han skovlede bolden over mål fra nært hold.